Меркель вновь возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в девятый раз подряд возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Хотя можно предположить, что политическое влияние Меркель идет на убыль, она до сих пор обладает властью над четвертой по величине экономикой мира и де-факто является лидером Евросоюза, говорится в пояснении к рейтингу, опубликованном на сайте Forbes в четверг, 12 декабря.

В первую пятерку вошла экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая в 2019 году возглавила Еврокомиссию. Она заняла четвертую строчку - после председателя Европейского центробанка Кристин Лагард (2-е место), ранее возглавлявшей Международный валютный фонд (МВФ) и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (3-место). На пятом месте - гендиректор американской автомобильной компании General Motors Мэри Барра.

Самая влиятельная россиянка

Единственной россиянкой в рейтинге оказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина, занявшая 53-ю строчку. Среди других наиболее известных женщин, отмеченных Forbes, - королева Великобритании Елизавета II (40-е место), дочь президента США Дональда Трампа Иванка (42-е место), а также певицы Рианна, Бейонсе и Тейлор Свифт (места 61, 66 и 71 соответственно).

Впервые в рейтинг вошла гражданская активистка Зузана Чапутова, которая стала в 2019 году первой женщиной-президентом Словакии (80-е место). Среди дебютантов оказалась также 16-летняя ГретаТунберг, ставшая самой молодой участницей рейтинга за всю его историю. Шведская экоактивистка, которую американский еженедельник Time недавно назвал "человеком 2019 года", в списке Forbes заняла последнее место.

Между тем среди 22-х самых влиятельных женщин-политиков в мире, составленном Forbes отдельно, Тунберг оказалась также на последнем месте, а Набиуллина - на 14-м месте.

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