Менее половины населения ФРГ работает

Менее половины жителей Германии имеют в качестве главного источника дохода собственные заработки. По данным, которые в четверг, 11 июля, публикует Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, в 2018 году только 47 процентов жителей страны зарабатывали на жизнь своей оплачиваемой работой. При этом их количество увеличилось - в 2000 году этот показатель равнялся 41 проценту. В качестве основной причины развития в статистическом ведомстве назвали более высокую занятость женщин.

В другие большие группы населения входят пенсионеры (22 процента населения) и иждивенцы - члены семей (24 процента, в 2000 году - 30 процентов). На социальные выплаты, такие как социальная помощь, студенческая стипендия или пособия по уходу за ребенком, существуют 7 процентов жителей Германии. Менее одного процента живут на доходы со своих активов (личные сбережения или деньги, получаемые от сдачи помещений в аренду).

Из-за различий в возрастной структуре населения на востоке Германии живет существенно больше пенсионеров - 27% против 21% на западе. В процентном соотношении более всего занятых живут в Гамбурге, меньше всего получают социальной помощи в Баварии.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Позитивный список Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Работа с металлом В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Электронная автоматизация Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Строительство Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Строительство Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сантехника, отопление, вентиляция Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сфера транспорта Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Медицина Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сфера инфокоммуникаций и IT Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Требования к иностранцам Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя. Автор: Татьяна Вайнман

