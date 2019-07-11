 Менее половины населения ФРГ работает | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2019

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Германия

Менее половины населения ФРГ работает

В сравнении с 2000 годом выросло количество жителей ФРГ, самостоятельно зарабатывающих на жизнь. Число зависимых членов семей за тот же период уменьшилось.

Бизнесмен в Дюссельдорфе (фото из архива)

Менее половины жителей Германии имеют в качестве главного источника дохода собственные заработки. По данным, которые в четверг, 11 июля, публикует Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, в 2018 году только 47 процентов жителей страны зарабатывали на жизнь своей оплачиваемой работой. При этом их количество увеличилось - в 2000 году этот показатель равнялся 41 проценту. В качестве основной причины развития в статистическом ведомстве назвали более высокую занятость женщин.

Контекст

В Германии семья из четырех человек признается малоимущей, если ее ежемесячные доходы не превышают 2355 евро. Во многих других странах эта сумма считалась бы целым состоянием. (01.02.2018)

Высокие доходы Фридриха Мерца - одного из кандидатов в преемники Ангелы Меркель - могут выйти ему боком. DW - о том, почему в Германии скептически относятся к очень богатым людям. (21.11.2018)

В другие большие группы населения входят пенсионеры (22 процента населения) и иждивенцы - члены семей (24 процента, в 2000 году - 30 процентов). На социальные выплаты, такие как социальная помощь, студенческая стипендия или пособия по уходу за ребенком, существуют 7 процентов жителей Германии. Менее одного процента живут на доходы со своих активов (личные сбережения или деньги, получаемые от сдачи помещений в аренду).

Из-за различий в возрастной структуре населения на востоке Германии живет существенно больше пенсионеров - 27%  против 21% на западе. В процентном соотношении более всего занятых живут в Гамбурге, меньше всего получают социальной помощи в Баварии.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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