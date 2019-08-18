 ″Мемориал″ получил крупный штраф за нарушение закона об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2019

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Россия

"Мемориал" получил крупный штраф за нарушение закона об "иноагентах"

После проверки Роскомнадзор обвинил отделение "Мемориала" в Ингушетии в отсутствии указаний под каждой публикации на то, что организация признана "иностранным агентом".

Офис Мемориала в Москве

Офис "Мемориала" в Москве (фото из архива)

Правозащитный центр "Мемориал" оштрафован на 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении закона об "иностранных агентах". Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда во вторник, 22 октября. Согласно нему, "Мемориал" признан виновным по статье об издании и распространении материалов без указания на то, что они распространены "иностранным агентом".

Контекст

Корреспондент DW пытался разыскать испанского предпринимателя, якобы оказавшего помощь Фонду борьбы с коррупцией, за что эта организация была причислена к иностранным агентам. (10.10.2019)

29 октября в России проходит акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен". На фоне действий нынешних властей страны значение таких мероприятий возрастает, считает Ольга Бешлей. (29.10.2018)

Административный штраф на организацию наложили по протоколу Роскомнадзора. Ведомство провело проверку по обращению Управления ФСБ по Ингушетии и выяснило, что на страницах регионального отделения "Мемориала" в социальных сетях отсутствует указание, что организация признана "иностранным агентом". Правозащитники заявили, что эта информация содержится на страницах организации, но в Роскомнадзоре ответили, что маркировка должна быть в каждой публикации "Мемориала".

Закон о некоммерческих организациях, якобы выполняющих функции "иностранных агентов", был принят в 2012 году. "Мемориал" объявили "иностранным агентом" в 2015 году. Это решение Минюст РФ обосновал тем, что организация получает деньги из-за рубежа и участвует в политической деятельности. Позднее "Мемориал" оштрафовали за отказ зарегистрироваться "иностранным агентом", в ответ организация пожаловалась на закон об "иноагентах" в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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