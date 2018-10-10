 Международный ПЕН-центр критикует несвободу слова в России | Новости из Германии о России | DW | 10.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Международный ПЕН-центр критикует несвободу слова в России

В России с возвращением Путина на пост президента значительно усилился контроль над распространением информации, говорится в докладе ПЕН-центра.

Акция в защиту свободы слова (фото из архива)

В России после возвращения Владимира Путина на пост президента страны в 2012 году значительно усилился контроль над распространением информации как в интернете, так и вне его, заявили Международный ПЕН-центр, ПЕН-клуб Санкт-Петербурга и ассоциация "Свободное слово", являющаяся центральным проектом организации ПЭН-Москва.

"Российские власти контролируют информационное поле: большинство СМИ принадлежит государству или частным лицам, тесно связанным с государственными структурами. Независимые журналисты подвергаются колоссальному давлению - правовому, физическому и экономическому", - говорится в опубликованном в среду, 10 октября, совместном докладе под названием "Жесткое подавление свободы слова в России. 2012-2018 годы".

Жесткие меры российских властей

Как указывают его авторы, с 1992 года были убиты не менее 58 журналистов, причем в 33 случаях преступники остаются полностью или частично безнаказанными. По данным на июль 2018 года, российские власти заблокировали более 100 тысяч сайтов, отмечается в докладе. Кроме того, идет "неуклонное вытеснение из страны независимых неправительственных организаций". Под угрозой находится и свобода слова в кино, театре и литературе, а библиотеки стали "мишенью для обвинений в хранении "экстремистских материалов", сообщается далее в документе.

Контекст

Такие меры "во многом обусловлены внешней политикой России, в частности ее ролью в конфликте в соседней Украине и военным вторжением в Сирию", уверены авторы доклада. При этом, подчеркивают они, "Конституция Российской Федерации гарантирует право на свободу слова и неприкосновенность частной жизни и запрещает цензуру".

Немедленно прекратить преследования и цензуру

"Международный ПЕН-центр, ПЭН-Москва и Санкт-Петербургский ПЕН-центр призывают российские власти немедленно прекратить преследования свободы слова и нападки на свободную прессу и создать условия, в которых сможет развиваться общественное мнение", - призвали организации.

При этом, по их мнению, необходимо отменить или изменить законы, подавляющие свободу слова, остановить политические преследования интернет-пользователей и журналистов, а также прекратить практику цензуры в литературе, театре и кино.

Смотрите также:

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

  • Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США. Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля

    Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

    Российская политика в карикатурах

    Космос наш - или Илона Маска?

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

  • Как санкции ударили по российским олигархам - карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Олигархи и санкции: кому на Руси жить тяжело

    Санкции Запада больно ударили по российским олигархам. Одно хорошо: народ их в беде не бросит, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему самоизоляции путинской России

    Российская политика в карикатурах

    Путин и Россия: изоляция или самоизоляция?

    Отравление Скрипалей, поддержка режима Асада и сепаратистов в Донбассе, , санкции - это этапы изоляции или самоизоляции Путина и России? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

  • Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: карикатура Сергея Елкина о следе ГРУ в деле Скрипалей

    Российская политика в карикатурах

    Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: след ГРУ в деле Скрипалей

    Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, - Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ, служил в Чечне, считают Bellingcat и The Insider. Сергей Елкин почему-то не удивлен.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему губернаторских выборов в России

    Российская политика в карикатурах

    Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

    По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

    Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как становятся сотрудниками "фабрики троллей"

    В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отток капитала: доллар уходит из России

    Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

    Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях

    Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

    Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту

    Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:27
Now live
02:27 мин

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Ссылки в интернете

Доклад "Жесткое подавление свободы слова в России. 2012-2018 годы"

Аудио- и видеофайлы по теме

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

"Репортеры без границ": Россия в хвосте рейтинга свободы СМИ  

За пять лет в мире убили 530 журналистов  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Почему в ПАСЕ отложили вопрос о возвращении делегации РФ  

Комментарий: Российские футболисты затмевают разведчиков  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно