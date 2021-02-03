 Международные федерации журналистов EFJ-IFJ критикуют Киев за отключение телеканалов | Новости из Германии об Украине | DW | 04.02.2021

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Украина

Международные федерации журналистов EFJ-IFJ критикуют Киев за отключение телеканалов

Решение Зеленского о закрытии трех телеканалов является "вопиющим нападением на свободу прессы", говорится в заявлении европейской и международнаой ассоциации журналистов.

Логотипы отключенных телеканалов

Европейская и международная ассоциации журналистов (EFJ-IFJ) назвали решение президента Украины Владимира Зеленского об отключении от вещания трех телеканалов "внесудебным и политически мотивированным запретом" и "вопиющим нападением на свободу прессы". Соответствующее заявление появилось в среду, 3 февраля, на сайте организации.

"Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью их владельцев", - отметил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллэнджер.

"Кажется очевидным, что президентский запрет совершенно не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания", - подчеркнул генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В тот же день вещание телеканалов было прекращено.

Сам Зеленский в своем Twitter назвал эти телеканалы "пропагандой, финансируемой государством-агрессором". Фактическим владельцем телеканалов украинские СМИ считают политика Виктора Медведчука.

Между тем политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), одним из лидеров которой и является Медвчедчук, инициирует процедуру импичмента президента Украины из-за этого запрета.

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    Автор: Анастасия Магазова


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