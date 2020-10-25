 Оппозиция в Украине инициирует импичмент президента Зеленского | Новости из Германии об Украине | DW | 03.02.2021

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Украина

Оппозиция в Украине инициирует импичмент президента Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении свободы слова, а также надругательстве "над избирателями и над страной".

Лидеры украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук (слева) и Вадим Рабинович (в центре)

Лидеры украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук (слева) и Вадим Рабинович (в центре)

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба объединения.

Как отмечается в сообщении, причиной такого шага стал указ главы государства, в результате которого вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Украины от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Такие действия власти в оппозиционной партии расценили как антиукраинские, которые ведут к уничтожению свобода слова в независимой стране и узурпации власти. "Блокирование оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нужно власти, чтобы дальше безнаказанно обворовывать народ", - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины Вадим Рабинович. В партии считают, что Владимир Зеленский "надругался над избирателями и над страной".

Представитель Украины в ЕС заявил о поддержке Брюсселя

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в Брюсселе положительно отнеслись к решению украинских властей о блокировке трех каналов. По его словам, и в Еврокомиссии, и в дипломатическом ведомстве ЕС эти санкции получили неофициальное одобрение. Официальная позиция Евросоюза по этому поводу, предположил Точицкий, на которого ссылается агентство УНИАН, может быть озвучена в рамках очередного заседания Совета Украина - ЕС, которое пройдет 11 февраля в Брюсселе.

Блокировка трех каналов

СНБО Украины 2 февраля приняло решение заблокировать три телеканала, принадлежащие медиамагнату Тарасу Козаку. По данным источников ряда украинских СМИ в СНБО, СБУ и правоохранительных органах страны, финансирование работы каналов ведется с контролируемых пророссийскими сепаратистами территории Донбасса. Власти Украины считают, что заблокированные каналы продвигают российскую пропаганду.

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