Международные правозащитники критикуют задержание корреспондента "Медузы"

Международная организация "Репортеры без границ" раскритиковала задержание в Москве корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Одному из главных журналистов-расследователей России на протяжении нескольких часов отказывалось в доступе к адвокату, заявила организация в пятницу, 7 июня, в Twitter.

По словам главы германского филиала "Репортеров без границ" Кристиана Мира (Christian Mihr), в правозащитной организации очень обеспокоены арестом Ивана Голунова и поведением российских властей. "Почему полиция отказывала журналисту в контакте с его адвокатом в течение более 12 часов? Почему они применяли насилие и почему его пальцы и рюкзак не были осмотрены на наличие следов наркотиков, когда он был обвинен в широкомасштабном обороте наркотиков? На наш взгляд, все выглядит как сфабрикованное обвинение, чтобы заставить замолчать известного журналиста-расследователя, - заявил Мир DW. - Если такие методы действительно используются против такого известного журналиста, это означает дальнейшее ухудшение ситуации со свободой прессы в России. Мы внимательно следим за ситуацией".

AI усматривает в задержании Голунова давление на СМИ

Международная организация Amnesty International также выразила "серьезное беспокойство" в связи с задержанием Голунова. Обстоятельства задержания журналиста выглядят как "способ давления на независимые СМИ в России", заявила глава представительства организации в РФ Наталья Звягина. "Голунов был задержан людьми в штатском, обыскан в присутствии понятых, которые здороваются с полицейскими как хорошие знакомые, не допущен к встрече с адвокатом в течение 12 часов. Он заявляет об избиении и на фотографиях выглядит как человек, которого били и душили", - отметила она.

Звягина также провела параллели с делом в отношении главы чеченского офиса правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, также задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Журналист заявил об избиении полицией

О произошедшем накануне задержании Голунова в Москве стало известно утром 7 июня. Журналист успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом, сообщила редакция "Медузы". По ее данным, при задержании Голунову не разрешили воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Кроме того, при задержании и в отделении полиции журналиста избили.

Позже правоохранители отказали журналисту и его адвокату в просьбе взять на экспертизу смывы рук и срезы ногтей для определения возможного контакта с наркотиками. Голунову отказали и в вызове скорой помощи, которая могла зафиксировать побои, указывается далее в заявлении генерального директора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе московской полиции "Интерфаксу" сообщили о задержании 36-летнего жителя столицы, у которого обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. По месту его проживания, согласно этим данным, найдены еще три пакета и сверток с аналогичным веществом и весы. Экспертиза показала, что изъятое при личном осмотре вещество является наркотическим, заявили далее в полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Между тем "Медуза" со ссылкой на знакомых Голунова указала, что восемь из девяти фотографий, размещенных ГУ МВД по Москве под сообщением о задержании, сделаны не в квартире журналиста.

Редакция уверена в невиновности Ивана Голунова

В "Медузе" называют Голунова "одним из самых известных журналистов-расследователей России" и указывают на его материалы о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, переделе рынка похоронных услуг, а также последнюю статью о том, как "черные кредиторы" отбирают жилье у должников. Редакция выразила уверенность в невиновности корреспондента и предположила, что его "преследуют из-за его журналистской деятельности".

"Мы все уверены на 100 процентов, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", - заявил Иван Колпаков.

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