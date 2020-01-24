Мединский стоял за кампаниями против Серебренникова и "Тангейзера"

Бывший министр культуры России Владимир Мединский стоял как минимум за двумя кампаниями против известных российских режиссеров, которые завершились судебными процессами. Об этом стало известно из взломанной почты так называемого духовника Путина митрополита Тихона (Шевкунова), которую в пятницу, 24 января, опубликовал Telegram-канал Black Mirror. Подлинность переписки удалось подтвердить проекту The Insider.

К примеру, в марте 2015 года Мединский направил митрополиту Тихону обширную справку по поводу оперы "Тангейзер", поставленной на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета. Против режиссера-постановщика оперы Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича возбудили административное дело об осквернении религиозных символов и оскорблении религиозных чувств. В итоге суд оправдал обоих, но приказом Минкульта Мездрича уволили, а новый директор театра Владимир Кехман вскоре снял "Тангейзер" с репертуара.

А в ноябре 2018 года Мединский "для понимания и бесед" направил отцу Тихону "документы и соображения по поводу усиления идеологического блока в части Минкультуры". А также просил поддержать его намерение передать Министерству культуры контроль над СМИ и книгоиздательством.

"Застенчивый воришка" Серебренников

А вот на художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова теперь уже бывший глава Минкульта жаловался не только митрополиту Тихону, но и Никите Михалкову. Black Mirror выложил письмо Михалкову, в котором Мединский язвительно комментирует спектакль, поставленный Серебренниковым во французском Авиньоне, и называет режиссера "застенчивым воришкой". Спектакль Outside, о котором идет речь в письме, рассказывает о несостоявшемся знакомстве Кирилла Серебренникова и китайского фотографа Рен Ханга. Он покончил с собой за два дня до их намеченной встречи, что заставило российского режиссера задуматься о переживаниях человека накануне самоубийства.

Премьера и все 7 спектаклей прошли в Авиньоне без Серебренникова, который незадолго до этого был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в рамках так называемого дела "Седьмой студии". Режиссера обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Процесс по этому делу не завершен до сих пор.

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