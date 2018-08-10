Медведев санкций не боится. Разве что чуть-чуть

Дмитрий Медведев дал понять, что ответ России на объявленные США новые санкции не заставит себя ждать. Карикатурист Сергей Елкин о реакции российского премьера.
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