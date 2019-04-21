Медведев допускает улучшение отношений Украины и РФ после выборов

Отношения Москвы и Киева "должны быть выше политической конъюнктуры". Так прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 22 апреля, второй тур выборов президента Украины, в котором с большим отрывом лидирует актер Владимир Зеленский.

Новый украинский президент "в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании", написал Медведев на своей странице в соцсети Facebook. Российский премьер не испытывает "никаких иллюзий по этому поводу". При этом "шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", подчеркнул он.

По словам Медведева, для улучшения отношений необходимы честность и прагматичный подход. "Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, - здравомыслие", - добавил российский премьер-министр.

Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского

Целый ряд ведущих мировых политиков поздравили Зеленского с победой, не дожидаясь окончательных итогов голосования. Президенты Франции, Польши и США позвонили Зеленскому задолго до окончания подсчета голосов. Председатель Европейского Совета Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравили Зеленского в своих Twitter.

После обработки 97,41 процентов голосов Зеленский побеждает действующего президента Петра Порошенко почти с трехкратным перевесом: у него 73.15 процента, у соперника - 24,52.

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