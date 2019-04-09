 МВФ не ожидает рецессии из-за торгового конфликта США и Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

МВФ не ожидает рецессии из-за торгового конфликта США и Китая

Повышение США тарифов на продукцию из Китая и Мексики приведет к замедлению роста мировой экономики, но не к ее рецессии. Об этом глава МВФ Кристин Лагард заявила в интервью информагентству Reuters.

Глава МВФ Кристин Лагард

Глава МВФ Кристин Лагард

Тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и как следствие - к снижению темпов роста мировой экономики в целом. Однако глобальной рецессии ждать не следует. Об этом в интервью агентству Reuters  в среду, 5 июня, рассказала в глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 

По ее словам, торговая война между США и Китаем может в следующем году стоить мировой экономике 0,5 процента валового внутреннего продукта, что по объему больше, чем весь ВВП ЮАР. "Это причиненные самому себе раны, которых следует избегать", - заявила экономист.

Разрешить торговые споры

Незадолго до саммита G20 в Японии, запланированного на 8 и 9 июня, Лагард обратилась к министрам финансов и руководителям центральных банков стран-членов организации с призывом разрешить текущие торговые споры. По словам главы МВФ, эта задача сейчас является для мировой экономики "приоритетом".

Контекст

Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона? (21.05.2019)

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным. (04.06.2019)

При этом эксперт предупредила, что последствия нового финансового кризиса на мировом рынке могут оказаться более серьезными, чем в 2008 году, потому что большинство государств уже использовали доступные им валютные инструменты регулирования.

Американские пошлины на товары из Мексики и Китая

После провала американо-китайских торговых переговоров в мае 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь поднять пошлины на китайские товары до 25 процентов.

На прошлой неделе глава Белого дома также пригрозил поднять торговые пошлины на все импортируемые из Мексики товары, если эта латиноамериканская страна "не предпримет действенных усилий" для ограничения нелегальной миграции в США. 

В 2018 году объем экспорта китайских товаров в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.

Прогнозы МВФ относительно роста мирового ВВП

В апреле 2019 года МВФ понизил свои прогнозы относительно роста мирового ВВП до 3,3 процентов, однако указал, что в конце года прогноз на 2020 год может быть скорректирован до 3,6 процентов.

По данным МВФ, уровень роста ВВП на душу населения для многих государств остается сегодня на уровне ниже, чем их средний исторический показатель. Руководители стран-членов G20 не могут быть довольствоваться таким развитием, подчеркнули представители МВФ.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 13:04

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны.  

Ссылки в интернете

Прогнозы МВФ относительно роста мирового ВВП в 2019 году

Прогнозы МВФ относительно роста мирового ВВП в 2019 году

Статья DW об угрозе Трампа повысить импортные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов до 25 процентов.

Статья DW об угрозе Трампа повысить импортные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов до 25 процентов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости  

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров  

Новая стратегия нацбезопасности США: кого Вашингтон опасается больше всего? - DW Новости  

Также по теме

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики 09.04.2019

В 2019 году рост мировой экономики замедлится до 3,3%, говорится в новом прогнозе МВФ. К рискам на 2020-й эксперты отнесли возможность торговых конфликтов с участием США и неупорядоченный "Брекзит".

Argentinien Christine Lagarde

МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики 21.07.2018

В результате торгового конфликта между США, ЕС и КНР мировая экономика потеряет свыше 400 млрд долларов, утверждают эксперты Международного валютного фонда.

Deutschland Wirtschafts- und Finanzorganisationen bei Kanzlerin Merkel

Меркель и Лагард высоко оценили состояние мировой экономики 11.06.2018

Канцлер Германии встретилась с руководством МВФ, ВТО и ОЭСР. Участники встречи в Берлине предостерегли от эскалации торгового конфликта.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Брюсселе: новые друзья и большие планы  

Автор "Сталингулага": Я не понимаю, почему должен уезжать из России  

В Раду внесли закон о конфискации имущества за получение паспорта РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно