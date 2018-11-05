 МВД Германии предлагает расширить полномочия немецкой спецслужбы | Новости из Германии о Германии | DW | 26.03.2019

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Германия

МВД Германии предлагает расширить полномочия немецкой спецслужбы

МВД ФРГ считает, что ведомству по охране конституции нужно дать полномочия по перехвату зашифрованного содержимого мессенджеров и право на скрытый доступ к компьютерам и смартфонам.

Флаг Германии и здание МВД ФРГ в Берлине

Флаг Германии и здание МВД ФРГ в Берлине

Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ (BfV) необходимо предоставить полномочия по перехвату зашифрованного содержимого чатов и голосовых сообщений в мессенджерах. С соответствующей инициативой МВД Германии выступило во вторник, 26 марта. Министерство объясняет необходимость изменения законодательства тем, что радикальные исламисты и правые экстремисты используют мессенджеры при подготовке преступлений.

Контекст

Ламиа К. и ее дочери уехали из ФРГ помогать террористам ИГ сначала в Сирию, а затем в Ирак. Младшая дочь погибла, старшая вместе с матерью приговорена в Ираке к пожизненному заключению. (16.08.2018)

В криминальной статистике Берлина впервые в отдельную группу выделены беженцы из Сирии, Афганистана, Ирана и Ирака. Как часто выходцы из этих стран совершают преступления и какие именно? (01.03.2019)

Кроме того, МВД ФРГ предлагает наделить сотрудников BfV правом на  проведение "онлайн-обысков", под которыми понимается скрытый доступ к персональным компьютерам, смартфонам и иным аналогичным устройствам с возможностью чтения их данных. Однако подобные действия возможны лишь при наличии подозрений на подготовку тяжких преступлений, подчеркнули в МВД.

Еще одно предложенное нововведение - возможность для спецслужб в будущем хранить данные несовершеннолетних. Сейчас немецкое законодательство разрешает подобную практику лишь в отношении подростков, достигших 14 лет.

По информации МВД Германии, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке до сих пор могут находиться сотни несовершеннолетних из ФРГ, которые либо уехали в этот регион вместе с родителями - сторонниками радикальных взглядов, либо родились там. Этим и обусловлено предложение министерства.

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