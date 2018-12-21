 Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.12.2018

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Мир

Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента

По словам лидера Палестинской национальной автономии, новые выборы в законодательный орган могут пройти в течение шести месяцев.

Махмуд Аббас

Махмуд Аббас

Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас в субботу, 22 декабря, объявил о роспуске Палестинского законодательного совета и намерении в течение полугода провести новые парламентские выборы. Политик сослался на вердикт конституционного суда, не уточнив при этом, когда он был вынесен.

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Последние несколько месяцев лидер палестинцев особо активно пытался оказать давление на радикальное исламистское движение ХАМАС , имеющее большинство в парламенте автономии. Представители группировки уже прокомментировали намерение Аббаса, назвав его незаконным, сообщает агентство AFP.

В последний раз Палестинский законодательный совет избирался в 2006 году. Тогда на выборах победили сторонники ХАМАС. В 2009 году Центральный совет Организации освобождения Палестины продлил срок полномочий парламента.

В 2007 году движение ХАМАС совершило военный переворот, захватив власть в секторе Газа у Движения за национальное освобождение Палестины - ФАТХ. На Западном берегу реки Иордан власть сохранили сторонники Махмуда Аббаса.

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