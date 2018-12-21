Матчи ЧМ-2018 посмотрела половина населения Земли

За матчами чемпионата мира по футболу в России следило более половины населения Земли. Игры ЧМ-2018 посмотрело рекордное число зрителей - 3,572 млрд человек в возрасте старше четырех лет, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте в пятницу, 21 декабря.

При этом большинство - 3,262 млрд человек - наблюдали за матчами дома, а остальные 309,7 млн зрителей - в общественных местах и на цифровых платформах. Прямую трансляцию финального поединка между сборными Франции и Хорватии 15 июля смотрели в общей сложности 1,12 млрд человек в разных странах.

Средняя аудитория прямых трансляций каждого из 64 матчей составила 191 млн человек. При этом зрители, следившие за матчами по домашнем телевизору, проводили у экранов больше времени, чем во время предыдущих чемпионатов мира по футболу. Так, количество человек, посмотревших трансляции игр ЧМ-2018 в течение не менее трех минут, составило 3,04 млрд человек, что на 10,9 процента превышает показатель чемпионата 2014 года. А число зрителей, посмотревших не менее 30 минут трансляций, достигло 2,49 млрд - более чем на полмиллиарда больше, чем четыре года назад.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, его победителем стала Франция.

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