 Материалы по единственной обвиняемой в ″деле БелТА″ направлены в суд | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.01.2019

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Беларусь

Материалы по единственной обвиняемой в "деле БелТА" направлены в суд

Главного редактора белорусского портала Tut.by Марину Золотову обвиняют в незаконном доступе к информационным ресурсам государственного агентства БелТА. Уголовное преследование остальных фигурантов прекращено.

Страница сайта TUT.by в 2016 году

Уголовное дело в отношении главного редактора белорусского портала Tut.by Марины Золотовой направлено в суд Минска. Об этом официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев сообщил в пятницу, 11 января.

Золотова осталась единственной обвиняемой в несанкционированном доступе к информационным ресурсам государственного агентства БелТА. Ее обвиняют по статье "Бездействие должностного лица", которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

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Всего по этому делу, возбужденному в августе 2018 года, проходили 15 человек. В их числе, в частности, оказались журналисты портала Tut.by, агентства БелаПАН, корреспондент Deutsche Welle Павел Быковский. Им вменялся в вину незаконный доступ к платным материалам государственного агентства БелТА.

СК прекратил уголовное преследование остальных фигурантов

Следственный комитет Беларуси по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил дело по признакам несанкционированного доступа к компьютерной информации, повлекшего причинение существенного вреда. Позднее СК переквалифицировал их дела с уголовных на административные, уголовное преследование в отношении журналистов было прекращено после погашения ущерба и выплаты ими штрафа. Свою поддержку обвиняемым журналистам выразили Евросоюз, США, ряд международных организаций.

10 января 2019 года фигурантка "дела БелТА" Татьяна Коровенкова стала лауреатом премии "Чемпионы гражданского общества" в номинации "Журналист года". Государственное информагентство БелТА было удостоено антипремии "Тыква года".

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    Автор: Галина Петровская


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