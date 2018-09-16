Массовая миграция российских чиновников способствует коррупции

Массовые миграции российских чиновников выявил программный анализ базы данных "Декларатор", включающей данные о 59 тысячах госслужащих, сообщает в понедельник, 17 сентября, "Новая газета". Команды должностных лиц переходят на новые места работы вслед за руководителем и отдают госконтракты на миллиарды рублей знакомым или землякам.

Так, по данным исследования, проведенного газетой совместно с центром "Трансперенси Интернешнл - Р", экс- министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин в 2010 году возглавил департамент городского строительства Москвы. С 2011 года он перевел вслед за собой на руководящие посты в 45 московских госучреждениях 46 бывших земляков и коллег - чиновников и бизнесменов.

"Освоение" госконтрактов на триллион рублей

Люди из команды Хуснуллина перемещались в Москву на протяжении семи лет. В 2011-2018 годах компании из Татарстана заключили 3419 контрактов на сумму 490 млрд рублей с госучреждениями, подведомственными землякам Хуснуллина. По сумме всех контрактов они уступили лишь подрядчикам из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А по числу контрактов вышли на третье место, опередив Санкт-Петербург.

Кроме того, хотя департамент транспорта в Москве не находится под контролем Хуснуллина, знакомые ему бизнесмены смогли заключить контракты на строительство столичного метро на сотни миллиардов рублей. С учетом этих денег сумма бюджетных средств, "освоенных" земляками Хуснуллина, превысила 1 трлн рублей.

Помимо команды Хуснуллина, рассматриваются другие случаи миграции чиновников на федеральном и городском уровнях. Они не всегда означают коррупцию, но в связи с расплывчатой формулировкой понятия "конфликт интересов" в законе "О противодействии коррупции" у чиновников остается лазейка для назначения знакомых или бывших коллег на выгодные должности.

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