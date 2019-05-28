Мария 2.0: немецкие католички восстали против мужчин

Все началось с Мюнстера. Небольшая группа местных католичек, которая время от времени собирается для совместного чтения Библии, бросила вызов самым влиятельным католикам-мужчинам, объявив об акции протеста под названием"Мария 2.0". В течение недели, с 11 по 18 мая, они отказывались выполнять добровольную работу для церкви, которую обычно выполняют, а также посещать храмы, самостоятельно проводили службу на площадях перед собором Мюнстера и другими церквями и призывали других следовать их примеру.

Чего хочет ''Мария 2.0''?

В Римско-католической церкви женщины лишены права быть возведенными в духовный сан и стать епископом, священником или диаконом. Участники акции (а среди них теперь есть и мужчины) требуют открыть для женщин доступ ко всем церковным должностям. Другие требования: решительное принятие мер в отношении служителей церкви, причастных к скандалу вокруг сексуальных домогательств, отмена целибата и корректировка церковной сексуальной морали с учетом современной жизненной реальности.

Все это прописано в открытом письме папе римскому и онлайн-петиции, под которой свою подпись поставили более 32 тысяч человек. Инициатор акции - Лиза Кёттер (Lisa Kötter), 59-летняя художница из Мюнстера. Протестное движение нашло последователей в Берлине, Вюрцберге, Фрайбурге и других городах Германии, а также в других странах. Участниц и участников движения не устраивают устаревшие правила, умалчивание случаев сексуального насилия и ущемление прав католичек.

Инициатор акции Лиза Кёттер

"Такой резонанс нас поразил. Мы не ожидали, что вызовем такую волну. Во время одной из служб перед собором ко мне подошла женщина и сказала, что приехала из Южной Америки. Там теперь тоже есть группы, поддерживающие "Марию 2.0", - рассказывает Лиза Кёттер в интервью DW. О сторонниках в США и других европейских странах она слышала ранее. В самой Германии к протесту подключились около тысячи групп.

Сколько женщин на ''верхних этажах''?

В Германии насчитывается 23 миллиона католиков, 53 процента - женщины. Многие из них активно участвуют в жизни своих приходов, выполняя работу на добровольной основе. При этом среди тех, кто занимает высокие посты, женщин всего 19 процентов. Чаще всего они возглавляют отделы, занимающиеся вопросами права, курируют работу школ и вузов, служб церковного душепопечительства и благотворительной помощи.

Акция протеста во Фрайбурге

С участниками бойкота под девизом "Мария 2.0" солидарны два крупных женских объединения: Союз немецких католичек (KDFB) и Католическое женское объединение Германии (kfd). "Это хорошая акция. Мы не думали, что столько женщин проявят активность", - говорит Мехтхильд Хайль (Mechthild Heil), глава kfd. - Если церковь не улучшит ситуацию с равноправием и акция будет безуспешной, то женщины готовы выйти из церкви. Они отказываются не от религии, а от институции в том виде, в каком церковь существует сегодня". В последние годы в Германии католическая церковь теряет прихожан, и такое развитие событий ставит ее будущее под угрозу.

Против протеста

Но не все католички поддерживают стремление изменить положение вещей. Учительница из Баварии Йоханна Штёр (Johanna Stöhr) протестует против протеста, для чего создала сайт "Мария 1.0". Для нее то, что женщины не могут быть священнослужителями, - неоспоримая данность. Для представительницы Католического женского объединения Германии запрет на посвящение в сан женщин не относится автоматически к религии: "Это просто свод правил".

А как реагирует церковь? "Мы относимся к протесту серьезно и уже несколько лет пытаемся вести диалог, в особенности - с женскими объединениями в Германии. Бойкот мы считаем неверным средством", - такой ответ на запрос DW пришел от Епископской конференции Германии. Сейчас в планах Конференции - увеличить долю женщин на руководящих позициях до 30 процентов к 2023 году.

Некоторые епископы согласились встретиться с инициаторами акции "Мария 2.0", считая протест явлением положительным и способствующим прогрессу. Другие критикуют отказ от посещения службы как средство бойкота и уверены, что это препятствует конструктивному диалогу.

Импровизированная служба у церкви - одна из форм протеста католичек

Для современных Марий диалог может быть только на равных. Как говорит инициатор акции "Мария 2.0" Лиза Кёттер: "Римско-католическая церковь - самое крупное религиозное сообщество в мире. И для всех женщин, а также для всех мужчин это было бы очень важным знаком, если бы власти католической церкви сказали бы: "Да, женщины, вы с нами на равных и можете принимать решения, как и мы"". Сторонники "Марии 2.0" планируют протестовать и дальше, будут проводить пикеты и встречи в небольших группах, а также передадут петицию папе римскому.

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