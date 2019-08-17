Марафонские забеги мопсов в Берлине (фото)

В Берлине в эту субботу пройдет очередная Международная встреча мопсов. Гвоздь программы - марафонские забеги на 50-метровую дистанцию.
Берлин • "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos" = "Жизнь без мопса возможна, но лишена смысла". Это утверждение принадлежит знаменитому немецкому комическому актеру, писателю, художнику и большому любителю мопсов Лорио (Loriot, он же - Вико фон Бюлов).
В субботу, 31 августа, в Берлине соберется особенно много людей, которые без каких-либо сомнений могут в любое время дня и ночи подписаться под высказыванием Лорио. В немецкой столице состоится Международная встреча мопсов (Internationales Mopstreffen). Она проходит уже в десятый раз. Гвоздем программы вновь станут состязания мопсов в скорости - забеги на 50-метровую дистанцию, для участия в которых заявлено более 80 четвероногих атлетов!
Всего же на встречу соберется около 240 мопсов вместе с владельцами из Германии, Дании и Швейцарии. Победительница прошлого года Эмма, получившая почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов", преодолела 50 метров за 5,866 секунды, но в этот раз она в соревнованиях не участвует.
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