 Марафонские забеги мопсов в Берлине (фото) | Кадр дня | DW | 30.08.2019

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Кадр за кадром

Марафонские забеги мопсов в Берлине (фото)

В Берлине в эту субботу пройдет очередная Международная встреча мопсов. Гвоздь программы - марафонские забеги на 50-метровую дистанцию.

Эти мопсы принадлежат организатору встречи в Берлине - Томасу Цупану (Thomas Zupan)

Эти мопсы принадлежат организатору встречи в Берлине - Томасу Цупану (Thomas Zupan)

Берлин • "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos" = "Жизнь без мопса возможна, но лишена смысла". Это утверждение принадлежит знаменитому немецкому комическому актеру, писателю, художнику и большому любителю мопсов Лорио (Loriot, он же - Вико фон Бюлов).

Во время забегов мопсов на 50-метровую дистанцию на одной из прошлых встреч в Берлине

Во время забегов мопсов на 50-метровую дистанцию на одной из прошлых встреч в Берлине

В субботу, 31 августа, в Берлине соберется особенно много людей, которые без каких-либо сомнений могут в любое время дня и ночи подписаться под высказыванием Лорио. В немецкой столице состоится Международная встреча мопсов (Internationales Mopstreffen). Она проходит уже в десятый раз. Гвоздем программы вновь станут состязания мопсов в скорости - забеги на 50-метровую дистанцию, для участия в которых заявлено более 80 четвероногих атлетов!

Организатор встречи в Берлине Томас Цупан с одним из своих питомцев

Организатор встречи в Берлине Томас Цупан с одним из своих питомцев

Всего же на встречу соберется около 240 мопсов вместе с владельцами из Германии, Дании и Швейцарии. Победительница прошлого года Эмма, получившая почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов", преодолела 50 метров за 5,866 секунды, но в этот раз она в соревнованиях не участвует.

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    10 пород собак, выведенных в Германии

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    10 пород собак, выведенных в Германии

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц



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Ссылки в интернете

www.berlinmops.de

Международная встреча мопсов в Берлине - 2019

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