 Манфред Вебер стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.11.2018

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Европа

Манфред Вебер стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Вице-председатель ХСС и глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер возглавил предвыборный список европейских консерваторов.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

Заместитель председателя Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, Манфред Вебер (Manfred Weber) стал главным кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европейский парламент в 2019 году. За кандидатуру баварского политика, в настоящее время возглавляющего фракцию ЕНП в Европарламенте, проголосовали в четверг, 8 ноября, около 79 процентов делегатов партийного съезда в Хельсинки.

Ранее именно его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Победа над экс-премьером Финляндии

Таким образом, 46-летний Манфред Вебер одержал победу внутри ЕНП, обойдя еще одного претендента, бывшего премьер-министра Финляндии Александера Стубба. В своей речи Вебер заявил, что "мечтает о Европе, которая ни от кого не зависит". Своими главными темами он назвал защиту внешних границ и европейских ценностей.

Контекст

Теперь Манфред Вебер станет соперником кандидата от социал-демократов, бывшего главы МИД Нидерландов Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии. Для его избрания на эту должность европейские консерваторы должны добиться хорошего результата на выборах. Кроме того, его кандидатуру должны поддержать главы государств и правительств членов ЕС.

Выборы пройдут в мае

Европейская народная партия в настоящее время обладает большинством мест в Европейском парламенте. Следующие выборы пройдут в мае 2019 года.

После выборов в Европарламент кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента. После выборов 2014 года Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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