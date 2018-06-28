 Мальта приняла спасательное судно с беженцами Lifeline | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2018

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Европа

Мальта приняла спасательное судно с беженцами Lifeline

Судно Lifeline со спасенными беженцами прибыло в мальтийский порт вечером 27 июня. Германия готова принять часть беженцев, только если судно будет арестовано.

Спасательное судно Lifeline в Средиземном море

Спасательное судно Lifeline в Средиземном море

Немецкое судно Lifeline, на борту которого находятся около 230 спасенных мигрантов, в среду, 27 июня, прибыло в мальтийский порт. Ранее о готовности принять судно заявил на пресс-конференции премьер-министр Мальты Джозеф Мускат .

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Мускат указал, что, помимо Мальты, еще семь стран Евросоюза - Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция - согласны принять беженцев с Lifeline.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что Германия примет мигрантов, но лишь в том случае, если спасательное судно будет арестовано. "Нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом", - заявил глава МВД, отметив, что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл". По словам Зеехофера, он уже сообщил об этом условии министру иностранных дел ФРГ Хайко Масу (Heiko Maas), который теперь будет заниматься деталями.

Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты.

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    Автор: Ирина Филатова


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