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Максим Нелюбин

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Нюрнберг

От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии

Золотая двадцатка немецких средневековых достопримечательностей - живописные замки, крепости, руины. | 21 фотография
Туризм14 сентября 2022 г.
Архыз

Горбачев и немцы. История в фотографиях

Для немцев Михаил Горбачев - просто "Gorbi", человек и политик, которому они благодарны за роль в объединении Германии.
История31 августа 2022 г.
Берлин, 1961 год

Тайные туннели под Берлинской стеной

Истории побегов из ГДР посвящена экскурсия общества "Берлинские подземелья". | 13 фотографий
Туризм13 августа 2022 г.
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Максим Нелюбин: другие публикации

"Свадьба Лютера" - городской исторический праздник в Виттенберге в 2018 году

Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки

"Свадьба Лютера" в Виттенберге - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
Туризм28 мая 2023 г.
Одна из трех металлических застежек, найденных в Пирне

В Германии показывают сенсационный кельтский клад

В Германии показывают сенсационный кельтский клад

Украшения кельтской эпохи были найдены почти случайно - в последние дни раскопок в Саксонии.
Туризм26 мая 2023 г.
Эльмсхорн

За 3,7-килограммовый метеорит предлагают 200 тысяч евро

За 3,7-килограммовый метеорит предлагают 200 тысяч евро

Семья из немецкого Эльмсхорна не хочет расставаться с метеоритом, упавшим в их саду, даже за 200 тысяч евро.
Наука25 мая 2023 г.
Майский жук

Суп из майских жуков. История одной немецкой традиции

Суп из майских жуков. История одной немецкой традиции

В середине прошлого века майские жуки в Германии почти исчезли, как почти исчезла и эта кулинарная традиция.
Туризм24 мая 2023 г.
"Евангелие Ады"

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"

В список ЮНЕСКО включены старейший в мире глобус - "Земное яблоко", "Евангелие Ады", Манесский кодекс и документы Ганзы.
Культура23 мая 2023 г.
Средний Рейн

Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну

Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну

Немецкая военная подводная лодка U17 доставлена по Рейну в город Шпайер. Как это выглядело?
Туризм22 мая 2023 г.
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