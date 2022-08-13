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Максим Нелюбин
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Максим Нелюбин: избранные публикации
От Эльца до Вартбурга - средневековые замки в Германии
Золотая двадцатка немецких средневековых достопримечательностей - живописные замки, крепости, руины. | 21 фотография
Туризм
14.09.2022
14 сентября 2022 г.
Горбачев и немцы. История в фотографиях
Для немцев Михаил Горбачев - просто "Gorbi", человек и политик, которому они благодарны за роль в объединении Германии.
История
31.08.2022
31 августа 2022 г.
Тайные туннели под Берлинской стеной
Истории побегов из ГДР посвящена экскурсия общества "Берлинские подземелья". | 13 фотографий
Туризм
13.08.2022
13 августа 2022 г.
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Максим Нелюбин: другие публикации
Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки
Свадьба монаха-расстриги и послушницы-беглянки
"Свадьба Лютера" в Виттенберге - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
Туризм
28.05.2023
28 мая 2023 г.
В Германии показывают сенсационный кельтский клад
В Германии показывают сенсационный кельтский клад
Украшения кельтской эпохи были найдены почти случайно - в последние дни раскопок в Саксонии.
Туризм
26.05.2023
26 мая 2023 г.
За 3,7-килограммовый метеорит предлагают 200 тысяч евро
За 3,7-килограммовый метеорит предлагают 200 тысяч евро
Семья из немецкого Эльмсхорна не хочет расставаться с метеоритом, упавшим в их саду, даже за 200 тысяч евро.
Наука
25.05.2023
25 мая 2023 г.
Суп из майских жуков. История одной немецкой традиции
Суп из майских жуков. История одной немецкой традиции
В середине прошлого века майские жуки в Германии почти исчезли, как почти исчезла и эта кулинарная традиция.
Туризм
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"
Глобус без Америки и Евангелие из Трира стали "Памятью мира"
В список ЮНЕСКО включены старейший в мире глобус - "Земное яблоко", "Евангелие Ады", Манесский кодекс и документы Ганзы.
Культура
23.05.2023
23 мая 2023 г.
Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну
Подлодка U17 проделала 600-километровый путь по Рейну
Немецкая военная подводная лодка U17 доставлена по Рейну в город Шпайер. Как это выглядело?
Туризм
22.05.2023
22 мая 2023 г.
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