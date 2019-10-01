 Макрон напомнил России о ее обязательствах перед Советом Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2019

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Европа

Макрон напомнил России о ее обязательствах перед Советом Европы

"Мы знаем, что РФ своими действиями в Украине перешла красную линию", - заявил президент Франции в ПАСЕ. Перед этим выступлением он встретился с Олегом Сенцовым.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (23 сентября 2019 г.)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (23 сентября 2019 г.)

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил России о ее обязательствах перед Советом Европы (СЕ). Выступая во вторник, 1 октября, перед делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Макрон заявил, что поддерживает возвращение РФ в ПАСЕ, так как в противном случае россияне могли потерять возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но теперь российское правительство должно выполнять взятые им обязательства.

Французский президент добавил, что в ближайшие недели может состояться встреча "нормандской четверки", на которой, вероятно, будут достигнут "новые этапы" в решении конфликта в Донбассе. Макрон отверг критические высказывания, что он якобы "слишком близок" к президенту РФ Владимиру Путину. "Мы не наивны, мы не довольны, и мы знаем, что Россия своими действиями в Украине перешла красную линию", - заявил Макрон.

Россия была после аннексии Крыма в 2014 году лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ. 24 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, после которой российская делегация вернулась в ассамблею. Украинские депутаты в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ не присутствовали на заседании и не слушали выступление Макрона.

Frankreich Präsident Emmanuel Macron trifft Oleg Senzow in Straßburg (picture-alliance/AP Photo/F. Florin)

Встреча Макрона и Олега Сенцова

Перед выступлением в ПАСЕ Макрон встретился в Страсбурге с украинским режиссером Олегом Сенцовым, в начале сентября освобожденным в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. В разговоре с французским президентом Сенцов выразил мнение, что свободу других следует уважать так же, как и собственную. Кроме того, режиссер поблагодарил Макрона за "постоянную поддержку" со стороны Франции.

Контекст

Отказавшись от работы в ПАСЕ, Киев потеряет возможность напрямую говорить парламентариям других стран о российской агрессии на Украине, считает докладчица ПАСЕ Кристина Зеленкова. (15.09.2016)

Украинский режиссер Олег Сенцов во время визита в Берлин рассказал DW о том, что пережил, находясь в российской тюрьме, о своих планах на будущее и о том, что думает о России и Украине. (27.09.2019)

На своей странице в Facebook Олег Сенцов выразил удовлетворение тем, что в вопросе освобождения пленных Макрон "не собирается останавливаться и работа будет продолжена". Сенцов напомнил Макрону о судьбе пленных в Донбассе и в России, большинство из которых, по его словам, - "крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения", которых российская сторона пытается "представить в виде исламских террористов".

Проживавший в Крыму Олег Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы, ему вменили в вину создание в Крыму "террористического сообщества".

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  • Джонатан Литтелл

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  • Андрей Звягинцев

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    Автор: Илья Коваль


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