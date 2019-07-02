Майя Санду в Берлине: о чем спрашивали нового премьера Молдавии

На фоне политических интриг вокруг выборов нового председателя Еврокомиссии - им стала бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - и срочного поиска преемника/преемницы на ее прежний пост, первый официальный визит в Берлин нового премьер-министра Молдавии Майи Санду во вторник, 16 июля, остался почти незамеченным.

Да и следят за событиями в маленькой восточноевропейской стране в Германии разве что специалисты узкого профиля. На приглашение фонда имени Конрада Аденауэра послушать выступление Санду вечером в день визита и задать ей вопросы откликнулось всего человек 30-40. Но это не помешало Санду рассказать о том, что интересовало политиков, журналистов и экспертов.

Как Плахотнюк узурпировал власть

"Мы уже почти 30 лет пытаемся построить в республике Молдова демократическое государство, но надо признать, что пока не достигли на этом пути заметных успехов, - сказала премьер-министр. - Отсутствие сильных и независимых государственных институтов и позволило олигарху Плахотнюку фактически узурпировать власть в стране".

Влад Плахотнюк

Майя Санду сначала дала короткий обзор событий, вызванных политическим кризисом, разразившимся в стране после парламентских выборов в феврале этого года, а затем ответила на вопросы из зала. Часть из них касалась создания новой правительственной коалиции в Молдавии.

Насколько стабильна коалиция в Кишиневе

Санду признала, что создание коалиции в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM было вынужденным и единственно возможным шагом, идеологические противоречия между обеими политическими силами сохраняются. По сути дела, единственный общий знаменатель коалиции - это фигура теперь уже беглого олигарха Плахотнюка.

"Мы пошли на такой риск, потому что хотим освободить страну от его режима", - пояснила Санду, но отметила при этом, что в правительственной программе в качестве приоритетных записаны реформы, позволяющие приблизить Молдавию к Европейскому Союзу.

Майя Санду

Кроме "деолигархизации", участников правительственной коалиции в Молдавии объединяет стремление создать действенные институты правового государства. "Время покажет, насколько далеко мы сможем сообща продвинуться по этому пути", - ответила Санду на вопрос из зала.

Кишинев и Киев - стратегические партнеры?

В четверг, 11 июля, Майя Санду встречалась в Киеве с новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Молдавию и Украину она назвала "стратегическим партнерами" в том, что касается обеспечения безопасности в этом регионе.

Кроме того, рассказала Санду, она попросила Зеленского оказать помощь в пресечении потоков контрабанды и ликвидации коррупционных схем, которые уводят огромные суммы в "черную дыру". "Черной дырой" она называет Приднестровье.

"Если удастся уменьшить нелегальные доходы Тирасполя, - считает премьер-министр Молдавии, - то могут появиться возможности для политического диалога с Тирасполем и перспективы политического разрешения этого конфликта".

Что дала Молдавии ассоциация с ЕС

Подписанное в 2016 году соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС, предусматривающее и ее присоединение к европейской зоне беспошлинной торговли, Майя Санду называет "самым важным для нас документом".

Молдавия - одна из беднейших стран Европы

Но одновременно Кишинев, заверила она, хочет и хороших отношений с Россией, улучшать торгово-экономические связи с ней. "Для нас вести разговоры на эту тему проще, - добавила премьер-министр, - чем Украине".

Вместе с тем, соглашение с ЕС об ассоциации и беспошлинной торговле создало Молдавии и некоторые проблемы, заметила Санду, поскольку лишило возможности экспортировать в Россию некоторые товары. В настоящее время 68 процентов молдавского экспорта, по ее данным, идет в страны ЕС и только 8 процентов - в Россию.

Куда делся миллиард долларов из молдавского бюджета

В 2013-2014 годах из банковской системы Молдавии был нелегально выведен, то есть, фактически похищен миллиард долларов. По оценке Санду, - это пятая часть суммарного ВВП страны. И ни цента из этих денег пока вернуть не удалось. В этой связи молдавский премьер-министр просит помощи у властей стран Евросоюза.

По ее словам, похищенные деньги ушли и в страны ЕС. В Латвию, в частности, порядка 400 миллионов долларов. Но того латвийского банка, на счетах которого они оказались, сетует она, теперь уже нет, поэтому никакой возможности вернуть деньги нет. Но, продолжала Санду, часть денег была переведена также в Великобританию, а 15 миллионов - в Германию. И этими делами, указала она, должны заниматься, соответственно, британские и немецкие правоохранительные органы.

Насколько реально объединение Молдавии с Румынией

По словам Санду, значительная часть жителей Молдавии - по опросам, порядка 25 процентов и даже больше - выступают за воссоединение с Румынией и даже требуют этого. Есть и партии, которые действуют в этом направлении, уверяя, что только объединение с Румынией может кардинальным образом улучшить ситуацию в Молдавии.

"Но мы понимаем, что принимать решение на этот счет должны не политические партии, а все население страны путем референдума", - сказала она.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Мама звонит из Италии.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Со стола убрать некому...

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии Посылки детям в Молдавию.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии В пустующей родительской кровати... Автор: Ефим Шуман

