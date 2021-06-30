Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Майданек

Нацистский лагерь смерти на окраине польского города Люблин.

Через Майданек прошло 150 000 узников. 80 000 человек, из которых 60 000 евреев были умерщвлены.

LUBLIN, POLAND: A pile of human bones and skulls is seen in 1944 at the Nazi concentration camp of Majdanek in the outskirts of Lublin, the second largest death camp in Poland after Auschwitz, following its liberation in 1944 by Russian troops. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

Процесс над надзирателями Майданека: мягкие приговоры, но значимая роль 30.06.2021

Почти шесть лет продолжался процесс над нацистскими преступниками, массово уничтожавшими людей в лагере смерти Майданек. Приговор зачитывали более 10 часов.
In an undated photograph taken from a photograph album owned by German SS officer Karl Hoecker, and released by the U.S. Holocaust Memorial Museum on 19 September 2007, SS officer Karl Hoecker shakes hands with his sheep dog Favorit in Auschwitz-Birkenau, Poland. The image was part of an album containing 116 image taken at Auschwitz-Birkenau between May and December 1944 chronicling the life of SS officers and other officials at the concentration camp. EPA/U.S. HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Как охотятся за нацистами в Германии 24.10.2017

В Германии предъявлено обвинение бывшему охраннику концлагеря Майданек. И почти одновременно вышли мемуары прокурора, который в течение 15 лет разыскивал нацистских преступников.
5PO-L15-N1-B1990-1 (635498) Konzentrationslager Majdanek / Foto Lublin (Polen), Konzentrationslager und Vernichtungslager Majdanek (Okt. 1941 - Juli 1944, heute Gedenkstätte). / - Krematorium. - Foto, 1990. Aus dem Projekt: Memorials Archive. E: Majdanek Conc.Camp / Photo / 1990 Lublin (Poland), Madjanek concentration and extermi- nation camp (Oct.1941 - July 1944, now memorial place). - Crematorium. - Photo, 1990. From the project: Memorials Archive.

Предъявлено обвинение охраннику концлагеря Майданек 20.10.2017

Прокуратура Франкфурта-на-Майне обвинила 96-летнего жителя этого города в пособничестве в массовом убийстве. В 1943 и 1944 годах он был охранником в концлагере Майданек.
May 9, 2016+++ people attend the 71st anniversary of the liberation of the Nazi German concentration camp, KL Stutthof in Sztutowo. The day commemorates the Soviet Armys liberation of the Nazi concentration camp, Stutthof, on May 9, 2016.Jewish camp area is seen (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. picture alliance/NurPhoto/M. Fludra

Следователи ФРГ нашли возможных преступников времен нацизма 09.08.2016

В Германии могут начаться новые процессы против бывших нацистов, работавших в концлагере Штутхоф. Ведущий дела следователь также надеется на пересмотр дела "бухгалтера Освенцима".
LUBLIN, POLAND: A pile of human bones and skulls is seen in 1944 at the Nazi concentration camp of Majdanek in the outskirts of Lublin, the second largest death camp in Poland after Auschwitz, following its liberation in 1944 by Russian troops. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

Выставка в Дрездене посвящена узникам концлагерей 22.01.2014

По случаю 70-летия со дня освобождения узников нацистского концлагеря Майданек в Военно-историческом музее открывается экспозиция под названием "Обувь мертвых".
5PO-L15-N1-B1990-1 (635498) Konzentrationslager Majdanek / Foto Lublin (Polen), Konzentrationslager und Vernichtungslager Majdanek (Okt. 1941 - Juli 1944, heute Gedenkstätte). / - Krematorium. - Foto, 1990. Aus dem Projekt: Memorials Archive. E: Majdanek Conc.Camp / Photo / 1990 Lublin (Poland), Madjanek concentration and extermi- nation camp (Oct.1941 - July 1944, now memorial place). - Crematorium. - Photo, 1990. From the project: Memorials Archive.

Немецкие органы правосудия разыскивают бывших надзирателей концлагерей 14.04.2013

Центр по расследованию преступлений национал-социализма расширяет поиски бывших надзирателей концлагерей. Уголовное преследование грозит 50 нацистским преступникам.
ARCHIV - Außenansicht des Eingangsbereichs zum nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mit der Inschrift Arbeit macht frei über dem Tor (aufgenommen im Mai 2003 im polnischen Oswiecim). Vom Eingangstor zum Stammlager des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers ist am Freitagmorgen (18.12.2009) der Schriftzug mit der Aufschrift «Arbeit macht frei» gestohlen worden. Die Museumswächter hätten als erste den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Von den Tätern fehle jede Spur, sagte der Sprecher. Inzwischen wurde eine Kopie des Originals, die während der Renovierungsarbeiten angefertigt worden war, angebracht. Die zynische Aufschrift «Arbeit mach frei» gilt als ein Symbol des tragischen Schicksals der Millionen von Häftlingen. Die Tafel war etwa ein halbes Jahr nach der Gründung des Lagers im Juni 1940 auf deutschen Befehl von polnischen Häftlingen angefertigt worden. Foto: Frank Leonhardt +++(c) dpa - Bildfunk+++

Потомки немецких нацистов и их жертв совершают марш примирения в Польше 20.08.2012

Около 300 человек принимают участие в пятидневном марше примирения, проходящем через шесть бывших концлагерей на территории Польши. Акция стартовала в Освенциме и закончится в Треблинке.
John Demjanjuk (undatiertes Foto)

Дело Ивана Демьянюка 17.01.2011

11 мая в Мюнхене завершился судебный процесс по делу Ивана Демьянюка. Бывшего эсэсовского пособника приговорили к 5 годам заключения по обвинению в причастности к убийству 28 тысяч евреев в лагере смерти Собибор.