Потомки немецких нацистов и их жертв совершают марш примирения в Польше

Около 300 человек принимают участие в пятидневном марше примирения, проходящем через шесть бывших концлагерей на территории Польши. Акция стартовала в Освенциме и закончится в Треблинке.