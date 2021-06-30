Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Нацистский лагерь смерти на окраине польского города Люблин.
Через Майданек прошло 150 000 узников. 80 000 человек, из которых 60 000 евреев были умерщвлены.
Почти шесть лет продолжался процесс над нацистскими преступниками, массово уничтожавшими людей в лагере смерти Майданек. Приговор зачитывали более 10 часов.
В Германии предъявлено обвинение бывшему охраннику концлагеря Майданек. И почти одновременно вышли мемуары прокурора, который в течение 15 лет разыскивал нацистских преступников.
Прокуратура Франкфурта-на-Майне обвинила 96-летнего жителя этого города в пособничестве в массовом убийстве. В 1943 и 1944 годах он был охранником в концлагере Майданек.
В Германии могут начаться новые процессы против бывших нацистов, работавших в концлагере Штутхоф. Ведущий дела следователь также надеется на пересмотр дела "бухгалтера Освенцима".
По случаю 70-летия со дня освобождения узников нацистского концлагеря Майданек в Военно-историческом музее открывается экспозиция под названием "Обувь мертвых".
Центр по расследованию преступлений национал-социализма расширяет поиски бывших надзирателей концлагерей. Уголовное преследование грозит 50 нацистским преступникам.
Около 300 человек принимают участие в пятидневном марше примирения, проходящем через шесть бывших концлагерей на территории Польши. Акция стартовала в Освенциме и закончится в Треблинке.
11 мая в Мюнхене завершился судебный процесс по делу Ивана Демьянюка. Бывшего эсэсовского пособника приговорили к 5 годам заключения по обвинению в причастности к убийству 28 тысяч евреев в лагере смерти Собибор.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact