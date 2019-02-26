 Мадуро пригрозил Гуайдо преследованием в случае его возвращения в Венесуэлу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2019

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Мир

Мадуро пригрозил Гуайдо преследованием в случае его возвращения в Венесуэлу

Провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо подтвердил, что, несмотря на угрозы, вернется в Венесуэлу из Колумбии, где участвовал во встрече Группы Лимы.

Майк Гуайдо на встрече Группы Лимы

Майк Гуайдо на встрече Группы Лимы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил провозгласившему себя временным президентом страны Хуану Гуайдо уголовным преследованием в случае, если тот вернется из Колумбии. Об этом Мадуро заявил в интервью телеканалу ABC, которое тот разместил на своем сайте во вторник, 26 февраля.

Председатель Национальной ассамблеи, которому Каракас запретил покидать Венесуэлу, неожиданно выехал в Колумбию 22 февраля. В качестве официальной цели поездки было заявлено посещение благотворительного концерта и необходимость присутствовать при переправке гуманитарной помощи через границу. По словам Гуайдо, при выезде из Венесуэлы он, в частности, воспользовался помощью военных.

Контекст

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

В ходе пребывания в Колумбии Гуайдо провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, а также посетил встречу участников Группы Лимы, созданной для разрешения кризиса в Венесуэле.

"Моя задача - быть в Каракасе"

Реагируя на угрозы Мадуро, 35-летний политик во вторник пообещал вернуться в Венесуэлу, несмотря на угрозы. "Моя функция и задача - быть в Каракасе, несмотря на опасность и все из этого вытекающее", - заявил Гуайдо.

Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью
Противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро 23 и 24 февраля серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Пытаясь предотвратить ее доставку, подконтрольные Мадуро армейские подразделения применили на границах слезоточивый газ.

В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

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    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

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    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

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    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 26:06

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone

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В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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