Мадрид примет конференцию ООН по изменению климата

Следующая конференция ООН по изменению климата состоится в Мадриде со 2 по 13 декабря, то есть в запланированные ранее сроки. Об этом в пятницу, 1 ноября, объявила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза. Испания предложила ООН помощь накануне. Исполняющий обязанности председателя правительства этой страны Педро Санчес заявил 31 октября, что сделает все необходимое, чтобы Мадрид смог принять у себя 25-ю конференцию ООН (COP25) по изменению климата после отказа Чили от ее проведения из-за неутихающих более двух недель беспорядков.

"В Бонне это было бы невозможно"

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) в свою очередь также поддержала инициативу Испании. "В Бонне это было бы невозможно в такой короткий срок с логистической точки зрения", - отметила она. Город в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия принимал у себя COP23 с 6 по 17 ноября 2017 года.

Тунберг планировала принять участие в конференции

На международной конференции по климату, намеченной на 2-13 декабря ожидалась выработка новых, более амбициозных предложений по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая в августе пересекла Атлантический океан на яхте с солнечными батареями и подводными турбинами, предприняла свое путешествие, в частности и для того, чтобы после участия в климатическом саммите ООН поприсутствовать на конференции по изменениям климата в Сантьяго. Она пока не рассказала о своих дальнейших планах.

Протесты начались из-за стоимости проезда

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Их вызвало повышение цен на проезд в общественном транспорте и общее недовольство экономическими и социальными проблемами. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Перед лицом протестов президент Пиньера сменил ряд министров правительства, но это не остановило акции. Согласно данным чилийских правозащитников, во время беспорядков были убиты не менее 20 человек, более 1100 человек получили ранения, еще почти 3 тысячи - арестованы.

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