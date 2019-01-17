 ″Магистры разведки″: новый курс для шпионов в Университете бундесвера | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2019

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Германия

"Магистры разведки": новый курс для шпионов в Университете бундесвера

Впервые в Германии сотрудников спецслужб начали готовить по университетской программе. Инициатором выступило ведомство федерального канцлера, а стать участником нового курса может далеко не каждый.

Символическое фото шпиона, смотрящего в бинокль

Число желающих, видимо, так велико, что на сайте вуза информация о новой учебной программе начинается с предупреждения: только для действующих сотрудников спецслужб, военной разведки и министерств. Как стало известно в середине января, в Университете бундесвера в Мюнхене стартовала новая программа обучения магистров по специальности "разведка и исследования по вопросам безопасности" (Master-Studiengang "Intelligence and Security Studies", MISS). Ее совместно разрабатывают и проводят расположенные в пригородах баварской столицы Университет бундесвера и Федеральная высшая школа государственного управления (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung). Курс рассчитан в первую очередь на руководящий состав спецслужб, первые студенты - более 30 человек - начали 14 января двухгодичный курс подготовки.

Инициатором выступило ведомство Меркель

Университет бундесвера в пригороде Мюнхена

Университет бундесвера в пригороде Мюнхена

Программа курса междисциплинарная и создается с нуля. В плане академической подготовки специалистов в области разведки и безопасности Германия до сих пор отставала от других стран в Западной Европе. Научные исследования почти не проводились. В роли консультантов теперь выступают специалисты из Франции и Великобритании, где такие программы в вузах существуют не первый год. В описании на сайте Университета бундесвера целью обучения называется "профессионализация образования в области разведки и безопасности" и приближение к "международным стандартам".

Инициатором новой вузовской программы выступило ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), рассказали в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 17 января, Уве Боргхофф (Uwe Borghoff) и Ян-Хендрик Дитрих (Jan-Hendrik Dietrich), ее разработчики и руководители Центра по исследованию в области разведки и безопасности при Университете бундесвера. Сам центр был создан в сентябре 2017 года. По словам его руководителей, на согласование новой учебной программы между министерствами ушло несколько лет.

Военнослужащие бундесвера перед экраном компьютера

Кибербезопасность - один из основных пунктов подготовки по новой программе

Чему будут учить магистров разведки в ФРГ 

Судя по опубликованному плану, большая роль будет отведена кибербезопасности и борьбе с терроризмом. Обе темы чрезвычайно актуальны для Германии. Вот лишь один пример. В феврале 2018 года стало известно о массированной кибератаке на закрытую и считавшуюся хорошо защищенной правительственную сеть. Хакеры интересовались в первую очередь документами, касающимися России и стран Восточной Европы. Обнаружили атаку не сами немцы, а спецслужбы другой страны.

Контекст

Хотя хакерам удалось установить шпионские программы на компьютеры МИДа ФРГ, они не смогли получить доступ к документам правительственной сети. За атакой предположительно стоят хакеры из РФ. (18.03.2018)

Члена неонацистской ячейки NSU Беате Цшепе приговорили к пожизненному заключению за убийства 10 человек. Но для родственников жертв это слабое утешение, считает Ханс Пфайфер. (11.07.2018)

Публикация личных данных и переписки сотен немецких политиков и журналистов, полученных в результате хакерского взлома, снова остро поставила вопрос о компьютерной безопасности. (04.01.2019)

Как рассказал Уве Боргхофф, специалист по информатике в Университете бундесвера, в новой программе будут "играть роль ключевые понятия, такие как безопасность паролей, шифрование электронной почты, кодирование и декодирование, искусственный интеллект – чтобы студенты вообще понимали, о чем мы говорим". Но в целом, по его словам, подготовка будет касаться таких областей, как "право, политология, психология, этика, права человека".

Уроки дела о "Национал-социалистическом подполье"

Магистры разведки - это не академическая подготовка "агентов 007". "Речь не идет о том, чтобы научиться прослушивать радиопереговоры сирийских летчиков или разоблачать хакеров, укравших личные данные политиков", - говорит о новой программе юрист Высшей школы управления Ян-Хендрик Дитрих.

Похоже, что главная задача новой программы - повышение квалификации сотрудников спецслужб и создание более эффективной системы обмена информацией. В Германии с ее федеральным устройством обмен информацией между разными спецслужбами и их разными уровнями часто оказывался слабым местом в противодействии ультраправому экстремизму или исламистскому террору. Именно это считается одной из причин, почему годами не было раскрыто "Национал-социалистическое подполье" (NSU) - ультраправая группа, убивавшая в основном мигрантов из мусульманских стран. Как сказал Ян-Хендрик Дитрих, уроки того нашумевшего дела - один из поводов для создания новой программы.

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    Автор: Илья Коваль


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