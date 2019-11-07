 МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном допустимых запасов тяжелой воды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2019

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Мир

МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном допустимых запасов тяжелой воды

Иран обладает 131,5 тонны тяжелой воды, заявили эксперты МАГАТЭ. Договор СВПД устанавливает лимит в 130 тонн. Тегеран уже несколько месяцев постепенно отказывается от обязательств по ядерной сделке.

Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене

Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене (фото из архива)

Запасы тяжелой воды Ирана превышают ограничение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 130 тонн. С таким заявлением Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило в понедельник, 18 ноября. По его данным, Иран обладает запасами тяжелой воды в 131,5 тонны. Предприятие по ее производству действует, подтвердили эксперты МАГАТЭ.

Контекст

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года.

Обогащение урана

Тегеран уже несколько месяцев постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерной сделки. Так, в конце августа МАГАТЭ сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, в то время как ядерное соглашение предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента. В ноябре Исламская Республика официально возобновила обогащение урана на ядерном объекте Фордо, замороженное после подписания СВПД.

В том же месяце Германия, Франция и Великобритания призвали Иран вернуться к выполнению обязательств, принятых им при заключении ядерной сделки. Страны ЕС допустили использование механизмов, которые повлекут возобновление санкций в отношении Исламской Республики. Вашингтон ужесточил штрафные меры в отношении Тегерана в ноябре 2018 года.

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    Автор: Наталья Позднякова


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