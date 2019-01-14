Лютер с мухами: спорный подарок экс-канцлера Герхарда Шрёдера

Спор об этом проекте идет уже несколько месяцев. Его автор - известный немецкий скульптор и художник Маркус Люперц (Markus Lüperz). Бывший канцлер ФРГ, ныне председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) - большой поклонник и друг Люперца, который был, например, гостем на недавней, пятой, свадьбе Шрёдера. Экс-канцлер и заказал художнику оконный витраж высотой более 12 метров для церкви Св. Георга и Якова, которая стоит в самом центре Ганновера. Этот витраж он намерен преподнести в дар церкви. Шутка ли: стоимость подарка составит, как минимум, 100 тысяч евро.

Но пока витраж с изображением в нижней его части инициатора Реформации Мартина Лютера (Martin Luther) в белом одеянии, по которому ползут мясистые мухи, так и остается проектом. Причина в том, что далеко не все, так сказать, оценили этот дар.

Мартин Лютер и чернильница

Муха - символ зла, олицетворение дьявола. Одна из ипостасей злого духа - Вельзевул, что значит "повелитель мух". И вот эти отвратительные, сатанинские существа ползут по Мартину Лютеру, столь почитаемому отцу евангелической церкви, выдающемуся богослову?! "Ничего страшного, - считают многие (но не все) в лютеранской общине, которая молится в ганноверской церкви Св. Георга и Якова, больше известной как Marktkirche. - Ведь Лютер боролся со злом, в том числе и в самом себе, ведь его тоже соблазнял Сатана…"

Проект витража Маркуса Люперца (фрагмент)

Теолог Томас Кауфман (Thomas Kaufmann), профессор Геттингенского университета, в интервью Deutschlandfunk формулирует более конкретно и более критично: "То, как Лютер обходился со своими противниками, например, распуская о них заведомо ложные слухи, что бы их опорочить, его антисемитизм, - все это было злобным и греховным".

Кауфман считает, что в близости Лютера и мух есть определенный символический смысл, - но вовсе не тот, который вложил в свой витражный портрет автор. Художник рассказывает, что на этот сюжет его вдохновила легенда о том, как к Лютеру в комнату, где он занимался переводом Библии с латыни на немецкий язык, влетела муха. На самом деле это был Вельзевул, который хотел ему помешать. Мартин Лютер понял это и запустил в муху чернильницей.

Легенда о том, как дьявол мешал Лютеру, действительно существует. Только с одним отличием: там нет ни мухи, ни других насекомых. Дьявол являлся Лютеру в образе свиньи, сорил в постели ореховой скорлупой, гремел ведрами, сбрасывая их с лестницы... И однажды Лютер в сердцах запустил в него чернильницей. Но, правда, не попал, а только испачкал стену.

В общем, понятно, почему метровые мухи, ползущие по стилизованному, худому (каким он, кстати, не был), с воздетыми руками, Мартину Лютеру, лицо которого искажено ужасом, вызывают столько споров. Далеко не все видят в этом удавшуюся метафору борения Лютера с дьяволом, как хотелось бы Люперцу и, возможно Герхарду Шредеру, решившему подарить этот витражный фрагмент ганноверской церкви.

Кому принадлежит церковное окно?

Особенно резкие возражения эта идея вызвала у Георга Биссена (Georg Bissen), немецкого адвоката, живущего в Токио. Он - приемный сын и наследник архитектора, который отреставрировал Marktkirche после Второй мировой войны, то есть является правообладателем художественного решения ее интерьера. Биссен категорически против того, чтобы вместо одного из высоких белых окон появился Лютер с мухами.

Все попытки церковной общины найти какой-то компромисс окончились неудачей. Возможно, спор, в конце концов, придется решать в судебном порядке. И каким может быть это решение, неясно. Биссен убежден, что витраж с Лютером и мухами исказит и испортит облик церкви. Если суд с ним согласится, то, скорее всего, витражи менять не будут. Здесь все решает правообладатель, каковым Георг Биссен является в течение 70 лет после смерти своего приемного отца, то есть аж до 2064 года.

Впрочем, сопротивляться абсолютно любым переменам он не может. Во всяком случае, ведомство по охране церковных памятников решило минувшим летом, что реконструировать и модернизировать Marktkirche, в принципе, можно, - правда, только используя очень светлые материалы и прозрачные витражи. Но вот отвечает ли этим требованиям витраж с Лютером и мухами?..

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