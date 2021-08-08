В Германии состоится судебный процесс по делу о нацистских преступлениях

В Люнебурге 21 апреля начнется судебный процесс над 93-летним бывшим эсэсовцем, служившим в Освенциме. Он обвиняется в пособничестве убийству не менее 300 тысяч заключенных концлагеря в 1944 году.