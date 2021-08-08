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В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.
Почти 10 лет ушло на строительство нового архитектурного объекта Даниэля Либескинда. Несмотря на критику из-за высоких расходов, есть повод и для восхищения.
Своим богатством в прошлом этот город обязан соли. "Белое золото" добывали здесь более тысячи лет, а продавали повсюду в Северной Европе. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне.
Ежегодно в его отелях останавливаются около 150 тысяч туристов. Город также популярен для однодневных экскурсий, например, из Гамбурга.
Глава центра Эфраим Зурофф выразил надежду, что в Германии будут и дальше судить бывших нацистов. Главный раввин России назвал приговор Оскару Грёнингу слишком мягким.
Суд в Люнебурге признал Оскара Грёнинга виновным в пособничестве убийству, по меньшей мере, 300 тысяч человек.
Обвиняемый в пособничестве убийству как минимум 300 тысяч человек Оскар Грёнинг по причине болезни не смог явиться на заседание. Суд намерен принять решение о необходимости медицинского обследования Грёнинга.
93-летнего Оскара Грёнинга обвиняют в пособничестве убийству как минимум 300 тысяч человек. Проходя службу в СС, он знал об уничтожении евреев в газовых камерах.
В Люнебурге 21 апреля начнется судебный процесс над 93-летним бывшим эсэсовцем, служившим в Освенциме. Он обвиняется в пособничестве убийству не менее 300 тысяч заключенных концлагеря в 1944 году.
Строительство немецкого газопровода NEL, который соединит Nord Stream с газотранспортной системой Европы, приостановил суд. Чем руководствовались люди, подавшие иск, и как им удалось притормозить мега-проект?
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