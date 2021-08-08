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Люнебург

Kloster Lüne. Das Kloster Lüne ist ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster und heutiges evangelisches Damenstift in Lüneburg Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея) 08.08.2021

В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.

ARCHIV - Ein Teil des Libeskind-Baus ist am 30.01.2017 in Lüneburg (Niedersachsen) an der Leuphana Universität zu sehen. Das von US-Stararchitekt Daniel Libeskind entworfene neue Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg wird am 11.03.2017 eröffnet (zu dpa Libeskind-Neubau in Lüneburg wird eröffnet vom 10.03.2017) Foto: Philipp Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Младший брат Эльбской филармонии 14.03.2017

Почти 10 лет ушло на строительство нового архитектурного объекта Даниэля Либескинда. Несмотря на критику из-за высоких расходов, есть повод и для восхищения.
07.2016 Daily Drone Lüneburg

Люнебург - город ганзейской соли (видео) 12.12.2016

Своим богатством в прошлом этот город обязан соли. "Белое золото" добывали здесь более тысячи лет, а продавали повсюду в Северной Европе. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Stadt Lüneburg. Reportage, Deutschland entdecken. Hahn, Tür, Holzschnitzerei. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Ганзейская соль для Великого Новгорода 10.04.2016

В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне.
Stadt Lüneburg. Reportage, Deutschland entdecken. Der Stintmarkt: Lüneburgs altes Hafenviertel mit dem Alten Kran und seinen pittoresken Häusern ist heute eine romantische Kneipenmeile. Blick vom Wasserturm. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Достопримечательности Германии: Люнебург 16.08.2015

Ежегодно в его отелях останавливаются около 150 тысяч туристов. Город также популярен для однодневных экскурсий, например, из Гамбурга.
15. Juli 2015 Oskar Groening, defendant and former Nazi SS officer dubbed the bookkeeper of Auschwitz, gestures as he listens to the verdict during his trial in Lueneburg, Germany, July 15, 2015. The 94-year-old German man who worked as a bookkeeper at the Auschwitz death camp was convicted on Wednesday of being an accessory to the murder of 300,000 people and was sentenced to four years in prison, in what could be one of the last big Holocaust trials, Lueneburg, Germany, July 15, 2015. REUTERS/Axel Heimken/Pool

Центр Визенталя одобрил приговор бывшему эсэсовцу 15.07.2015

Глава центра Эфраим Зурофф выразил надежду, что в Германии будут и дальше судить бывших нацистов. Главный раввин России назвал приговор Оскару Грёнингу слишком мягким.
15. Juli 2015 Oskar Groening, defendant and former Nazi SS officer dubbed the bookkeeper of Auschwitz arrives for his trial in Lueneburg, Germany, July 15, 2015. Groening is accused by prosecutors of being an accessory in the murder of 300,000 people, even though he was not involved in any actual killing at the notorious Nazi death camp. The court is expected to announce its verdict in the trial against Groening on Wednesday. REUTERS/Fabian Bimmer

"Бухгалтера Освенцима" приговорили к четырем годам тюрьмы 15.07.2015

Суд в Люнебурге признал Оскара Грёнинга виновным в пособничестве убийству, по меньшей мере, 300 тысяч человек.
23.04.2015 * Der Angeklagte Oskar Gröning sitzt am 23.04.2015 im Gerichtssaal in Lüneburg (Niedersachsen). 70 Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur steht der frühere SS-Mann Oskar Gröning in Lüneburg vor Gericht. Die Anklage wirft ihm Beihilfe zum Mord im Vernichtungslager Auschwitz vor - in mindestens 300.000 Fällen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Заседание по делу "бухгалтера Освенцима" отменено из-за болезни подсудимого 07.05.2015

Обвиняемый в пособничестве убийству как минимум 300 тысяч человек Оскар Грёнинг по причине болезни не смог явиться на заседание. Суд намерен принять решение о необходимости медицинского обследования Грёнинга.
21.04.2015 * Bildunterschrift:Former Nazi death camp officer Oskar Groening waits for the opening of his trial on April 21, 2015 in Lueneburg, northern Germany. The 93-year-old man dubbed the 'bookkeeper of Auschwitz' is being tried on 'accessory to murder' charges in 300,000 cases of deported Hungarian Jews who were sent to the gas chambers, and faces up to 15 years jail. AFP PHOTO / RONNY HARTMANN (Photo credit should read RONNY HARTMANN/AFP/Getty Images)

"Бухгалтер Освенцима" признал моральную вину за массовые убийства 21.04.2015

93-летнего Оскара Грёнинга обвиняют в пособничестве убийству как минимум 300 тысяч человек. Проходя службу в СС, он знал об уничтожении евреев в газовых камерах.
Ein Gruppe Häftlinge bewegt sich nach der Selektion zum Krematorium im KZ Auschwitz. Die Menschen hatten zuvor nach ihrer Ankunft im KZ auf der Todesrampe nach Geschlechtern getrennt Aufstellung nehmen müssen. Dann folgte die Selektion. (Undatierte Aufnahme). Bei Auschwitz in der Nähe von Krakau (Polen) wurde 1940 von der SS (Schutzstaffel) ein Konzentrationslager eingerichtet, daß 1941 zum Vernichtungslager, vor allem für Juden, erweitert wurde. Schätzungen zufolge wurden in Auschwitz zwischen 2,5 und vier Millionen Menschen ermordet.

В Германии состоится судебный процесс по делу о нацистских преступлениях 02.02.2015

В Люнебурге 21 апреля начнется судебный процесс над 93-летним бывшим эсэсовцем, служившим в Освенциме. Он обвиняется в пособничестве убийству не менее 300 тысяч заключенных концлагеря в 1944 году.
Кто встал на пути у Северного потока, или Как Давид приостановил Голиафа

Кто встал на пути у "Северного потока", или Как Давид приостановил Голиафа 13.07.2011

Строительство немецкого газопровода NEL, который соединит Nord Stream с газотранспортной системой Европы, приостановил суд. Чем руководствовались люди, подавшие иск, и как им удалось притормозить мега-проект?