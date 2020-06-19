Людмила Улицкая удостоена престижной немецкой премии

Литературная премия имени Зигфрида Ленца (Siegfried Lenz Preis) - одна из самых престижных литературных наград в Германии. Она присуждается раз в два года писателям из других стран. На этот раз лауреатом премии стала Людмила Улицкая. Ее проза хорошо известна и в Германии. Более десятка романов Улицкой, в том числе "Медея и ее дети", "Лестница Якова", "Зеленый шатер" и "Священный мусор", переведены на немецкий язык.

Обложка немецкого издания романа "Зеленый шатер"

Жюри премии имени Зигфрида Ленца, присудившее ее российской писательнице, особо отметило повествовательный талант Людмилы Улицкой, позволяющий ей создавать "грандиозное переплетение судеб". Ее романы и повести являются "отражением трагедии ХХ века, эпохи тирании и геноцида".

Узнав о присуждении этой награды, Людмила Улицкая подчеркнула, что для нее - большая честь быть лауреатом премии, носящей имя Зигфрида Ленца, "писателя с большим гражданским мужеством и чувством чести".

Зигфрид Ленц - один из самых известных немецких писателей второй половины ХХ века. Его книги переведены на 30 языков мира. Романы "Урок немецкого" и "Краеведческий музей" изучают в школах Германии. Премия, носящая его имя, вручается с 2014 года и составляет в денежном выражении 50 тысяч евро.

Из-за пандемии коронавируса торжественное вручение премии Людмиле Улицкой в Гамбурге запланировано на 19 марта 2021 года.

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