Любовь Соболь: Мэрия мешает мне вести кампанию на выборах в Мосгордуму

В 43-м избирательном округе на выборах в Мосгордуму, судя по всему, будет самая упорная борьба за депутатский мандат. Здесь сначала выдвинулась, а потом неожиданно сняла свою кандидатуру известная общественная деятельница Нюта (Анна) Федермессер, учредитель благотворительного фонда "Вера". Ее называли главной соперницей Любови Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

После решения Федермессер о своем выдвижении в этом округе тут же объявили футболист Дмитрий Булыкин"и актер Андрей Соколов. В проекте "Немцова. Интервью" Любовь Соболь рассказала о своей избирательной кампании и об отношениях с либеральной общественностью.

DW: Как вы прокомментируете снятие Нютой Федермессер своей кандидатуры с выборов и появление двух новых кандидатов в вашем округе?

Любовь Соболь: Анна Константиновна Федермессер сделала правильный поступок, сняв свою кандидатуру и не участвуя в грязной борьбе мэрии Москвы (против Соболь. - Ред.). Если я стану депутатом Московской городской думы, то я готова в рамках депутатских полномочий оказывать Федермессер поддержку в ее важной работе.

Любовь Соболь

Мэрия Москвы судорожно ищет сейчас кандидатов, которые могут пойти как самовыдвиженцы, но на самом деле они от "Единой России". Этих кандидатов в мэрии и нашли в лице актера и спортсмена. Я думаю, что жители 43-го избирательного округа не проголосуют ни за спортсмена, ни за актера.

Я думаю, что сейчас мэрия будет подключать какие-то другие ресурсы для того, чтобы помешать мне вести мою кампанию как независимому кандидату на этих выборах. Сейчас организуются провокации на моих точках сбора подписей: посылают провокаторов, которые обливают мои подписные листы, что является уголовным преступлением, идет массовая фальсификация непонятными людьми избирательных листов якобы от моего имени.

- За что часть оппозиционно настроенных лидеров общественного мнения России не любят Алексея Навального и в целом команду ФБК?

- Наверное, нужно спросить у этих людей, которые не любят, потому что Алексей Навальный является, естественно, лидером российской оппозиции. И я думаю, что большинство людей, которые выражают демократические взгляды, поддерживают нашу команду.

- Вы же следите за социальными сетями и видите, что некоторые люди высказывают претензии в ваш адрес, в адрес Алексея.

- И это нормально. Необязательно со всем соглашаться. То, что идет какая-то общественная дискуссия - это вообще хорошо. Это и есть демократия. Даже внутри Фонда борьбы с коррупцией мы не всегда согласны с Алексеем Навальным.

- Но у вас нет ощущения некоего эмоционального неприятия и Алексея, и вас как члена его команды? Вы недавно записали короткое видео с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян, когда вы вместе оказались на радиостанции "Эхо Москвы". Ряд людей, которые разделяют ваши взгляды, вас сильно за это раскритиковали.

- Я не видела, что критиковало большинство людей. Я, наоборот, видела большую поддержку своей деятельности и того, что я задала вопрос публичному человеку на публичной радиостанции. У меня, если честно, никогда так не росло число подписчиков в социальных сетях, и не было никогда столько лайков на мои посты, как после инцидента с Маргаритой Симоньян.

Были люди, которые говорили, что да, нужно задавать эти вопросы, наверное, чиновникам, но не представителям журналистской общественности. Но я считаю, что Маргарита Симоньян - это руководитель госСМИ, человек, который возглавляет госканал, который цензурирует общественные темы.

- Предположим худший сценарий: вас не зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Какова дальнейшая тактика?

- Я бы не хотела загадывать и вообще рассматривать этот вариант.

- Но давайте рассмотрим все варианты.

- Я отвечу: "умное голосование". Это означает голосовать за любого кандидата, кроме кандидата "Единой России", который может победить в этом округе.

- А если нет кандидата от оппозиции, что делать в таком случае?

- Всегда есть кандидаты от оппозиции. Коммунисты выставляют кандидатов во всех округах.

- Но это не независимый кандидат, это системная оппозиция. То есть если там будет коммунист с портретом Сталина, у которого рейтинг будет выше, чем у кандидата, например, от партии "Яблоко", то вы будете поддерживать такого кандидата не от "Единой России".

- Я смотрю на цель. Цель - это чтобы Московская городская дума работала в интересах жителей. Вам и мне, наверное, не все равно, за какого человека голосовать, с каким портретом человек сфотографировался, дружит он с Путиным или не дружит. Большинству жителей, на самом деле, все равно. Им важно чтобы у них не протекала крыша, чтобы у них был в доме сделан капитальный ремонт, чтобы их дети не уезжали на "скорых" с массовыми отравлениями.

Я общаюсь с родителями отравленных в детских садах детей. Еду туда поставляют фирмы, которые контролируются и связаны, по данным СМИ, с Евгением Пригожиным, близким к Владимиру Путину человеком. И понятно, что родителям, на самом деле, по большому счету все равно, кто поставляет питание. Главное, чтобы оно было качественным и безопасным. Им важно не шашечки, а ехать. И поэтому здесь эта стратегия ровно такая же.

У нас есть нынешняя Московская городская дума с самовыдвиженцами, которые как, например, Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, шли туда при поддержке партии власти. Те же самые врачи. Сейчас среди депутатов Московской городской думы семь главврачей больниц. При этом расходы на здравоохранение сокращаются ежегодно. В ближайшие два года запланировано 30 млрд рублей сокращений в разделе "здравоохранение".

Тем временем увеличиваются расходы на пресловутое собянинское благоустройство, которое большинством москвичей не поддерживается, потому что они понимают, что это коррупция. Каждый год эту плитку постоянно перекладывают с плохим качеством, тратят на это миллиарды рублей. Весь опыт кандидатов, которых поддерживала "Единая Россия" как партия власти, показывает, что они потом все годы депутатства только голосуют за решения, которые спускаются из мэрии. Это видно по статистике голосования в Мосгордуме.

- Депутаты от КПРФ выглядели более убедительно?

- Да. Там есть, например, активная коммунистка Елена Шувалова, она участвует и в этой избирательной кампании. Она, действительно, устраивала митинги, подписывала петиции, организовывала хоть какую-то общественную дискуссию в стенах Мосгордумы. Или депутат от КПРФ Андрей Клычков. Он был единственным депутатом Мосгордумы, который поддерживал законопроект, разработанный нами, командой Фонда борьбы с коррупцией, об установление прозрачных тарифов ЖКХ и об аудите этих тарифов в Москве.

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