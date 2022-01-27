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Любовь Касперович

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Любовь Касперович: избранные публикации

Участник акций солидарности в Минске в поддержку студентов держит плакат с надписью "Пока вы сидите в кабинетах, студенты сидят в СИЗО"

По следам "дела студентов": одним колония, другим - карьера

Осужденные по "делу студентов" находятся в колониях. А как дела у тех, кто был свидетелем на суде?
Политика
27 января 2022 г.
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Любовь Касперович: другие публикации

Schweiz - Schweizer Fahne weht an einem Schiff auf dem Brienzer See

Новый посол Швейцарии прибудет в Минск и посетит Херше

Новый посол Швейцарии прибудет в Минск и посетит Херше

Швейцария направляет в Минск нового посла, но не считает это актом признания легитимности Лукашенко.
Политика
1 февраля 2022 г.
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