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Любовь Касперович
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Любовь Касперович: избранные публикации
По следам "дела студентов": одним колония, другим - карьера
Осужденные по "делу студентов" находятся в колониях. А как дела у тех, кто был свидетелем на суде?
Политика
27.01.2022
27 января 2022 г.
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Любовь Касперович: другие публикации
Новый посол Швейцарии прибудет в Минск и посетит Херше
Новый посол Швейцарии прибудет в Минск и посетит Херше
Швейцария направляет в Минск нового посла, но не считает это актом признания легитимности Лукашенко.
Политика
01.02.2022
1 февраля 2022 г.
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