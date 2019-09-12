Льва Пономарева снова оштрафовали по закону об "иностранных агентах"

Правозащитник Лев Пономарев решением Мещанского суда Москвы в четверг, 10 октября, был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Возглавляемую им организацию "За права человека" на том же основании оштрафовали на 300 тысяч рублей.

По словам юриста организации "За права человека" Ольги Жуковой, поводом для административного протокола стал пост на странице вологодского отделения организации в соцсети "В контакте", в котором рассказывалось о посещении Пономаревым места строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Штрафы организации "За права человека"

Нарушением закона был признан тот факт, что в публикации не было упоминания о том, что правозащитная организация "За права человека" признана в РФ "иностранным агентом". При этом Жукова отметила, что суд проигнорировал информацию о том, что вологодское отделение организации официально не существует, поскольку ранее Минюст отказал в его создании.

Всего в отношении Льва Пономарева и возглавляемой им организации вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона о некоммерческих организациях (НКО) на общую сумму три миллиона рублей, указывает "Интерфакс". По словам Жуковой, к настоящему времени оплачены два штрафа на сумму 600 тысяч рублей. В то же время "постановлений, которые вступили в законную силу и просрочены по оплате штрафа", в отношении организации нет, сказала она.

Закон об иностранных агентах в РФ

24 апреля 2019 года суд оштрафовал организацию "За права человека" на 300 тысяч рублей за отказ признать себя иностранным агентом. 15 августа Пономарева оштрафовали из-за того, что "Новая газета" опубликовала его статью "Под колесами 37-го" без информации о том, что НКО "За права человека" признана в РФ "иностранным агентом". В "Новой газете" впоследствии объяснили отсутствие этой информации технической ошибкой. В конце сентября Мещанский суд Москвы оштрафовал Пономарева на 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания о статусе "иностранного агента" на сайте организации.

Закон об "иностранных агентах"был принят Госдумой в 2012 году. Согласно ему, некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в реестре "иностранных агентов". В противном случае им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

