Льва Пономарева снова оштрафовали по закону об "иностранных агентах"

Из-за отсутствия в статье в соцсети упоминания о ее статусе "иноагента" организация "За права человека" оштрафована на 300 тысяч рублей, ее глава Лев Пономарев - на 100 тысяч рублей.
Правозащитник Лев Пономарев решением Мещанского суда Москвы в четверг, 10 октября, был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Возглавляемую им организацию "За права человека" на том же основании оштрафовали на 300 тысяч рублей.
По словам юриста организации "За права человека" Ольги Жуковой, поводом для административного протокола стал пост на странице вологодского отделения организации в соцсети "В контакте", в котором рассказывалось о посещении Пономаревым места строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.
Штрафы организации "За права человека"
Нарушением закона был признан тот факт, что в публикации не было упоминания о том, что правозащитная организация "За права человека" признана в РФ "иностранным агентом". При этом Жукова отметила, что суд проигнорировал информацию о том, что вологодское отделение организации официально не существует, поскольку ранее Минюст отказал в его создании.
Всего в отношении Льва Пономарева и возглавляемой им организации вынесено порядка 15 судебных решений за нарушение закона о некоммерческих организациях (НКО) на общую сумму три миллиона рублей, указывает "Интерфакс". По словам Жуковой, к настоящему времени оплачены два штрафа на сумму 600 тысяч рублей. В то же время "постановлений, которые вступили в законную силу и просрочены по оплате штрафа", в отношении организации нет, сказала она.
Закон об иностранных агентах в РФ
24 апреля 2019 года суд оштрафовал организацию "За права человека" на 300 тысяч рублей за отказ признать себя иностранным агентом. 15 августа Пономарева оштрафовали из-за того, что "Новая газета" опубликовала его статью "Под колесами 37-го" без информации о том, что НКО "За права человека" признана в РФ "иностранным агентом". В "Новой газете" впоследствии объяснили отсутствие этой информации технической ошибкой. В конце сентября Мещанский суд Москвы оштрафовал Пономарева на 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания о статусе "иностранного агента" на сайте организации.
Закон об "иностранных агентах"был принят Госдумой в 2012 году. Согласно ему, некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в реестре "иностранных агентов". В противном случае им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
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Информация о штрафе Льва Пономарева за статью в "Новой газете" на сайте организации "За права человека"