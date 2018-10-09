Лучшим кондитером мира впервые стала женщина

Международное объединение лучших ресторанов мира (Les Grandes Tables du Monde) назвало лучшего кондитера мира 2018 года. Лауреатом премии впервые стала женщина - 41-летняя француженка Кристель Брюа, шеф-кондитер парижского ресторана Le Pré Catelan, обладающего тремя мишленовскими звездами. Ей "удалось создать четкую индивидуальность, выделяющую ее среди тысяч", заявило жюри на заседании в Марракеше вечером во вторник, 9 октября.

"Сегодня Кристель Брюа вдохновляет целое поколение поваров", - подчеркивается в заявлении организации. Фирменное блюдо Брюа - десерт в виде зеленого яблока, наполненного карамельным мороженым с сидром и сахарным муссом.

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