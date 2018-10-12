 Лучшие Telegram-каналы об эмиграции и путешествиях | Учеба и работа в Германии | DW | 12.10.2018

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Учеба и карьера

Лучшие Telegram-каналы об эмиграции и путешествиях

Много путешествовать и мало тратить? Найти работу в экзотических странах? Легко. Осталось подписаться на эти Telegram-каналы.

Самолет

Один из самых популярных каналов про бюджетные путешествия - "Travelhacks". Более 280 постов с уникальными авторскими советами: все, что надо знать о бонусных системах и милях, бесплатных услугах и скидках на багаж. "Я стараюсь писать редко и аккуратно. Не спамить банальностями, не писать часто о своих поездках, как бы странно это ни звучало. Большая проблема всех тревел-блогеров - они считают, что очень интересны. А я стараюсь найти действительно интересных людей и рассказать об их опыте подписчикам. В итоге канал вырос в медиа - на нашем сайте пару раз в неделю выходят тексты от лучших тревел-авторов Telegram. Вышло уже больше 100 текстов", - рассказал в интервью DW Данис, создатель канала. Кроме того, авторы сделали агрегатор дешевых авиабилетов, на который стоит подписаться, чтобы первым узнавать о распродажах и акциях.

Работа в экзотических странах

"Brain drain"- все, что вы хотели знать об иностранных стипендиях и стажировках, но не могли найти. Здесь мало информации об уже известных возможностях и популярных программах, только экстрим и новые страны: практика на венгерском радио, волонтерство на Канарах или в Бейруте, стажировка в Египте, работа в Таиланде и Гватемале. Для тех, кто уже сидит на чемодане и готов в любой момент круто изменить свою жизнь. Есть лайфхаки и для студентов с небольшим бюджетом и безграничными амбициями. 

Сюда лучше не ездить

Канал о "самых поганых местах планеты" - "BadPlanet". Фотожурналист Александр Федоров и его девушка Елена - настоящие экстремалы. Они и побывали в странах, до которых не доберется обычный путешественник.

Instagram-аккаунт Bad Planet

"Экзотические страны - места с огромным количеством неизвестных историй, куда приезжают безумные люди и творят эту историю. Папуа, побережье Амазонки - это параллельная Вселенная. Шаманы проводят там ритуалы с галлюциногенными веществами и инсценируют сцены охоты. В джунглях есть народы, которые копьями ограждают свою территорию и могут тебя убить. Есть и племена, которые вообще не умеют считать. Это невероятно", - поделился впечатлениями с DW Александр Федоров. Больше удивительных историй - на "BadPlanet". За оригинальный контент создателей канала номинировали на National Geographic Traveller Awards 2018. Чтобы увидеть больше уникальных снимков, подписывайтесь на одноименный профиль в Instagram.

Супруги в пути

Еще один канал от пары путешественников - "Миша в пути". Елена и Михаил из Перми стараются ездить в новые страны каждый месяц. Супруги делают полезные отчеты "Что почем", которые помогают разобраться в местных ценах и определить бюджет поездки. На канале можно найти все: Мадейра, Канарские острова, Мексика, США, страны Европы - как добраться, где погулять и выпить кофе, какую банковскую карту взять с собой.

Уехал в Америку

Кирилл уехал в Америку по лотерее Green Card и завел Telegram-канал "Свалил.Америка", чтобы делиться впечатлениями со своими друзьями. Сейчас на него подписано более 17 тысяч человек. Здесь можно найти советы не только для тех, кто мечтает переехать в США, но и информацию для обычных туристов. "Калифорния - солнечный штат на берегу Тихого Океана с вечным летом и счастьем. Я рассказываю про свою реальную жизнь: бытовые вопросы, поиск квартиры, покупка машины, оформление страховки, трудности в общении с американцами. Об этом не напишут в СМИ и книгах, такой формат самый подходящий", - считает Кирилл.

Жизнь в Азии

Алексей планировал эмигрировать в Канаду, но уехал в Китай без знания языка в 2015 году. Некоторым странностям китайцев он удивляется до сих пор, но Алексей нашел себе там хорошую работу и жену. "Китай наизнанку" - это жизнь за границей без прикрас: провалы на работе, истории о китайских таксистах и простых трудягах, особенности необычной культуры и трудности ассимиляции.

Контекст

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.

Как переехать в Германию с семьей и устроиться в немецкую компанию? Где проходят самые красивые веломаршруты и продают вкусную шаурму? В этих Telegram-каналах вы найдете много полезной информации. (17.05.2018)

Как быстрее запомнить новые слова и разобраться в хитрой грамматике? DW рассказывает о полезных каналах для тех, кто хочет говорить по-немецки. (08.08.2018)

"Я ем только блюда китайской кухни, общаюсь только с китайцами, у меня много друзей и бизнес-партнеров китайцев, я впитываю их менталитет, стараюсь понять, как они думают и почему поступают так или иначе. Как результат - мне уже многое непривычно в России, а в Китае все знакомо", - рассказал автор Telegram-канала в интервью DW.

Название канала "Факты о Японии для туристов"говорит о его содержании. Саке в банке, японские китобои, очереди перед ресторанами и еще более 800 невероятных подробностей, которых вы точно не слышали об этой стране. Кстати, автор канала сейчас находится в Японии, поэтому интересные истории будут появляться еще чаще.

Что там у немцев?

Нас вы тоже можете найти в Telegram. DW рассказывает о немецком обществе и жизни в Германии. Менталитет и стереотипы, технологии будущего и решения настоящего, полезное о работе и учебе, советы тем, кто приехал в Германию, - читайте нас здесь.

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  • Канада

    Где самый длинный отпуск?

    Хорошего понемногу

    На последнем месте рейтинга, составленного консалтинговой компанией Mercer, оказалась Канада. Именно в этой стране самый короткий отпуск в мире: всего 10 дней в году. Еще 9 дней - нерабочие, так как на них приходятся официальные праздники. Из более 40 стран мира, охваченных в исследовании Mercer, только одна страна кроме Канады имеет столь маленькие показатели…

  • Китай

    Где самый длинный отпуск?

    Длинные выходные

    … и это Китай. Здесь также предусмотрено минимальное количество дней для отпуска - 10. Однако у жителей этой страны на два официальных праздничных дня больше, чем в Канаде. Отсюда и предпоследнее место в рейтинге. В Китае есть святое правило: если праздник выпадает на выходные, то он переносится на понедельник.

  • США

    Где самый длинный отпуск?

    Страна без отпуска

    Вернее, США - единственная страна на Западе, в которой отпуск не гарантирован законом. Так что, если вы хотите добиться успеха в США, будьте готовы ко всему - работодатель сам диктует правила. В среднем, американским трудящимся выделяют около 15 дней отпуска в год. Также в их распоряжении 10 фиксированных праздничных дней.

  • Индия

    Где самый длинный отпуск?

    Праздновать круглый год

    Ни одна другая страна не имеет столько государственных праздников, как Индия. День независимости, Рождество, день рождения Махатмы Ганди - это лишь некоторые из 16 установленных законом праздников, во время которых не надо ходить на работу. Плюс ко всему этому 12 дней отпуска.

  • Германия

    Где самый длинный отпуск?

    Щедрые немецкие работодатели

    Хотя немецкий закон предусматривает как минимум 20 дней оплачиваемого отпуска, работодатели делают "поощрение": в среднем трудящиеся в Германии получают около 27 дней, чтобы хорошо отдохнуть. К этому добавляем от 8 до 11 праздничных дней в зависимости от федеральной земли.

  • Южная Африка

    Где самый длинный отпуск?

    33 дня отдыха

    Три недели оплачиваемого отпуска и 12 праздников - именно столько отведено законом Южной Африки для заслуженного отдыха. Однако далеко не все оставляют свое рабочее место в праздничные дни: торговые центры, туристические агентства и рестораны остаются открытыми.

  • Великобритания

    Где самый длинный отпуск?

    Отдых по-британски

    "Когда б весь год веселый праздник длился, скучней работы стали б развлеченья", - писал Уильям Шекспир. От этой "опасности" со 28 гарантированными днями отпуска жители Великобритании далеки. Если добавить к этой цифре всего 8 государственных праздников, у британцев накапливается в общей сложности 36 дней отдыха помимо выходных.

  • Финляндия

    Где самый длинный отпуск?

    Серебряные призеры

    30 дней оплачиваемого отпуска - это минимум, на который имеют право финские трудящиеся. Также в Финляндии есть 10 праздничных дней. Мало того, в июле некоторые предприятия могут быть полностью закрыты, потому что клиенты в это время тоже в отпуске. Вместе с Францией и Россией эта североевропейская страна разделяет второе место в отпускном рейтинге.

  • Бразилия

    Где самый длинный отпуск?

    Бразилия и Литва в лидерах

    По данным консалтинговой компании Mercer, именно эти две страны делят первое место по количеству отпускных дней. Это 41 день в год. В Бразилии к 30 дням отпуска следует прибавить 11 государственных праздников. В Литве у трудящихся 13 праздничных дней и не менее 28 дней отпуска, который по желанию может быть предоставлен по частям.

    Автор: Анастасия Комарова


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Контекст

Где самый длинный отпуск?

Консалтинговая компания Mercer сравнила длительность отпусков в разных странах мира. Где отдыхают больше всего?  

Ссылки в интернете

Канал "Travelhacks"

Канал "Brain drain"

Канал "BadPlanet"

Канал "Миша в пути"

Канал "Свалил.Америка"

Канал "Китай наизнанку"

Канал "Факты о Японии для туристов"

Канал "Что там у немцев?"

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