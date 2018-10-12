Лучшие Telegram-каналы об эмиграции и путешествиях

Много путешествовать и мало тратить? Найти работу в экзотических странах? Легко. Осталось подписаться на эти Telegram-каналы.
Один из самых популярных каналов про бюджетные путешествия - "Travelhacks". Более 280 постов с уникальными авторскими советами: все, что надо знать о бонусных системах и милях, бесплатных услугах и скидках на багаж. "Я стараюсь писать редко и аккуратно. Не спамить банальностями, не писать часто о своих поездках, как бы странно это ни звучало. Большая проблема всех тревел-блогеров - они считают, что очень интересны. А я стараюсь найти действительно интересных людей и рассказать об их опыте подписчикам. В итоге канал вырос в медиа - на нашем сайте пару раз в неделю выходят тексты от лучших тревел-авторов Telegram. Вышло уже больше 100 текстов", - рассказал в интервью DW Данис, создатель канала. Кроме того, авторы сделали агрегатор дешевых авиабилетов, на который стоит подписаться, чтобы первым узнавать о распродажах и акциях.
Работа в экзотических странах
"Brain drain"- все, что вы хотели знать об иностранных стипендиях и стажировках, но не могли найти. Здесь мало информации об уже известных возможностях и популярных программах, только экстрим и новые страны: практика на венгерском радио, волонтерство на Канарах или в Бейруте, стажировка в Египте, работа в Таиланде и Гватемале. Для тех, кто уже сидит на чемодане и готов в любой момент круто изменить свою жизнь. Есть лайфхаки и для студентов с небольшим бюджетом и безграничными амбициями.
Сюда лучше не ездить
Канал о "самых поганых местах планеты" - "BadPlanet". Фотожурналист Александр Федоров и его девушка Елена - настоящие экстремалы. Они и побывали в странах, до которых не доберется обычный путешественник.
"Экзотические страны - места с огромным количеством неизвестных историй, куда приезжают безумные люди и творят эту историю. Папуа, побережье Амазонки - это параллельная Вселенная. Шаманы проводят там ритуалы с галлюциногенными веществами и инсценируют сцены охоты. В джунглях есть народы, которые копьями ограждают свою территорию и могут тебя убить. Есть и племена, которые вообще не умеют считать. Это невероятно", - поделился впечатлениями с DW Александр Федоров. Больше удивительных историй - на "BadPlanet". За оригинальный контент создателей канала номинировали на National Geographic Traveller Awards 2018. Чтобы увидеть больше уникальных снимков, подписывайтесь на одноименный профиль в Instagram.
Супруги в пути
Еще один канал от пары путешественников - "Миша в пути". Елена и Михаил из Перми стараются ездить в новые страны каждый месяц. Супруги делают полезные отчеты "Что почем", которые помогают разобраться в местных ценах и определить бюджет поездки. На канале можно найти все: Мадейра, Канарские острова, Мексика, США, страны Европы - как добраться, где погулять и выпить кофе, какую банковскую карту взять с собой.
Уехал в Америку
Кирилл уехал в Америку по лотерее Green Card и завел Telegram-канал "Свалил.Америка", чтобы делиться впечатлениями со своими друзьями. Сейчас на него подписано более 17 тысяч человек. Здесь можно найти советы не только для тех, кто мечтает переехать в США, но и информацию для обычных туристов. "Калифорния - солнечный штат на берегу Тихого Океана с вечным летом и счастьем. Я рассказываю про свою реальную жизнь: бытовые вопросы, поиск квартиры, покупка машины, оформление страховки, трудности в общении с американцами. Об этом не напишут в СМИ и книгах, такой формат самый подходящий", - считает Кирилл.
Жизнь в Азии
Алексей планировал эмигрировать в Канаду, но уехал в Китай без знания языка в 2015 году. Некоторым странностям китайцев он удивляется до сих пор, но Алексей нашел себе там хорошую работу и жену. "Китай наизнанку" - это жизнь за границей без прикрас: провалы на работе, истории о китайских таксистах и простых трудягах, особенности необычной культуры и трудности ассимиляции.
"Я ем только блюда китайской кухни, общаюсь только с китайцами, у меня много друзей и бизнес-партнеров китайцев, я впитываю их менталитет, стараюсь понять, как они думают и почему поступают так или иначе. Как результат - мне уже многое непривычно в России, а в Китае все знакомо", - рассказал автор Telegram-канала в интервью DW.
Название канала "Факты о Японии для туристов"говорит о его содержании. Саке в банке, японские китобои, очереди перед ресторанами и еще более 800 невероятных подробностей, которых вы точно не слышали об этой стране. Кстати, автор канала сейчас находится в Японии, поэтому интересные истории будут появляться еще чаще.
Что там у немцев?
Нас вы тоже можете найти в Telegram. DW рассказывает о немецком обществе и жизни в Германии. Менталитет и стереотипы, технологии будущего и решения настоящего, полезное о работе и учебе, советы тем, кто приехал в Германию, - читайте нас здесь.
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