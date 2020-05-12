Лучшие изобретения периода пандемии COVID-19 (фотогалерея)

Ужины в "теплицах", разметка на станциях метро, свадьба в автокинотеатре и пластиковые бутылки на голове - масса новшеств и приспособлений, входящих в обиход, помогает нам пережить пандемию.
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