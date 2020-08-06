"Лукашенко сядет в самолет и улетит": Цепкало о том, что будет после выборов

Как оценивать президентскую кампанию в Беларуси? Каковы шансы на победу у оппонентов Лукашенко? Чего ждать белорусам после выборов? На эти и другие вопросы DW ответил Валерий Цепкало.
Валерий Цепкало - бывший дипломат и экс-глава "Парка высоких технологий", один из основных оппонентов Лукашенко в нынешней президентской избирательной кампании. Цепкало было отказано в регистрации в качестве кандидата на пост президента, после этого он вынужден был уехать из Беларуси из-за угрозы ареста.
Его супруга осталась в Беларуси и продолжает работу в составе объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сам же он намерен вернуться в страну после выборов. В Киеве, куда Валерий Цепкало приехал для встречи с белорусской диаспорой, он побеседовал с корреспондентом DW о ситуации накануне выборов, о перспективе победы Светланы Тихановской, о будущем Беларуси и о том, что может быть с самим Лукашенко после выборов.
DW: Господин Цепкало, вам удалось уехать из Беларуси, но многим вашим помощникам, коллегам, членам объединенного предвыборного штаба могут грозить аресты. Стоит ожидать массовых задержаний?
Валерий Цепкало: Да, действительно, власть начинает бить по штабам, арестовывает многих членов моего штаба и штаба Тихановской. Я не исключаю, что то же самое будет и в отношении штаба Виктора Бабарико. Власть не дает возможности белорусам провести нормальные свободные демократические выборы. Наверняка, такие же события будут происходить и в день голосования.
- Пойдет ли власть, например, на арест Светланы Тихановской?
- Трудно сказать. Сейчас логика развития событий такова, что произойти может все. Мне кажется, что это все-таки пока психологическое воздействие. Но, судя по тому, как она (власть. - Ред.) испугана, судя по тому, как Лукашенко нервничает, я думаю, он может пойти, в том числе, и на арест этих трех девушек, которые и для белорусского народа, и для, наверное, всего мира явились на этом последнем этапе президентской кампании символом сопротивления, символом борьбы с тоталитаризмом, диктатурой.
- Сначала вы выехали в РФ. Возможно, вы ожидали поддержку от президента России Владимира Путина? Какую?
- Каждые выборы, которые проходят в Беларуси, заканчиваются тем, что не признаются западноевропейскими странами и признаются Россией. И вот эта поддержка России впоследствии легитимизирует Лукашенко и в глазах западноевропейского сообщества. Я написал письма и обращения к руководству 35 стран, чтобы они потребовали прозрачности подсчета голосов. Я бы хотел, чтобы западные лидеры, а также Россия, Украина, призвали Лукашенко соблюдать законы Беларуси, Всеобщую декларацию прав человека, все обязательства, которые мы взяли в рамках ООН, ОБСЕ.
- Как вы можете объяснить появление в Беларуси людей из ЧВК Вагнера? Инсценировка, реальный российский след?
- Если мы говорим о России и ее влиянии на Беларусь, то у нее огромное количество инструментов для этого. Поэтому нахождение каких-то 33 русских богатырей, как в сказке Пушкина, это просто смехотворно! Когда они приехали и вместо того, чтобы снять квартиры - у нас для этого не надо даже паспорта - они зарегистрировались сначала в гостинице по своим паспортам, а потом в санатории, где ходили, не скрывались… И тут вдруг их, раз, и накрыли! На самом деле, это просто примитивная попытка, пугая белорусов возможностью вмешательства извне, пугая терроризмом, не дать возможности действовать в рамках конституции, действовать в рамках Избирательного кодекса…
- Что означает намерение Минска выдать вот этих людей Вагнера Киеву? Тех, кто, по данным Минска, мог участвовать в военных действиях против Украины в Донбассе?
- Я думаю, что Лукашенко просто заигрался. Вряд ли он будет кого-то кому-то выдавать. С кем бы он о чем не договаривался, он никогда не выполняет свои обещания. Ни одному слову верить нельзя! Вы убедитесь в этом буквально через несколько дней, что никаких вагнеровцев он не выдаст, и что этим людям он, наверняка, заплатил. И они потом растворятся.
- Как вы думаете, Светлана Тихановская реально может победить? Она имеет, по разным данным, до 90% поддержки. Власть ей это позволит?
- Если бы честным образом подсчитали голоса, то она бы, конечно, победила. Все, что происходит на этапе предварительного голосования, демонстрирует то, что Лукашенко не хочет, как нормальный, честный политик признать один факт - его белорусы не хотят видеть. И он пытается фальсифицировать процесс выборов.
- Как вы думаете, выпустят ли Тихановского и Бабарико после выборов?
- Лукашенко взял их в качестве заложников, он делает так всегда. И также он действовал и с другими политзаключенными. Запад возмутится после проведения этой компании. Запад потребует выпустить из СИЗО политзаключенных. А Лукашенко будет просить у них (стран Запада. - Ред.) денег. Они в конечном счете вступят в эти переговоры. Все-таки на Западе господствует гуманизм. Они предоставят кредит, а Лукашенко выпустит оппозиционеров. Возможно, под подписку, что они не будут заниматься политической деятельностью или другую какую-нибудь подписку.
- Возможен ли в Беларуси внутренний переворот?
- Сложно говорить. Скажем так, Беларусь в 2020-м очень сильно напоминает ряд стран Латинской Америки 1970 года. Когда там в огромном количестве стран доминировали лидеры, которые были похожи на Лукашенко. Они были такие же. Держали народ свой в нищете, продавали национальные богатства друзьям-бизнесменам. И часто это заканчивалось внутренним переворотом. Режим в Беларуси отчасти похож и на филиппинский, Маркеса. Он сбежал, когда на улицы Манилы вышли 100 000 человек. Сел на самолет и улетел…
- Думаете, Лукашенко тоже сядет на самолет и улетит?
- Я думаю, сядет и улетит. Потому как выхода у него нет. Могут помочь и военные, которые с ним общаются, дадут возможность сбежать.
- Как вы думаете, что будет со Светланой Тихановской после выборов?
- Я очень надеюсь, что народ все-таки победит. Очень надеюсь, что мы добьемся освобождения политзаключенных, амнистии экономических заключенных, проведения честных свободных выборов. И мы будем учиться диалогу, взаимному уважению, слушать друг друга, учиться строить нормальную цивилизованную европейскую демократическую страну.
- Я так понимаю, есть вероятность того, что так не будет. И в эти выходные, и на следующей неделе в Беларуси могут произойти разные события…
- Я думаю, если Лукашенко сфальсифицирует результаты, то люди будут иметь конституционное право защищать свои голоса. Люди сами будут выбирать методы защиты своих прав. Массовый протест, массовое движение в поддержку Светланы Тихановской, как раз и говорит о том, что для белорусского народа сейчас не столько важна свобода "для", сколько нужна свобода "от".
- Возможен ли в Беларуси Майдан, такой, например, как был в Украине в 2013-2014 годах?
- Понимаете, все, чего хочет белорусский народ - это проведение честных выборов. Никто из белорусов не хочет никакого Майдана, никто не хочет выходить ни на какие улицы. Лукашенко тем, что нарушает конституцию, нарушает законы республики, подталкивает людей к тому, чтобы они выходили на улицу и защищали свои права.
- Так или иначе эти выборы уже изменили Беларусь. Что будет после них? В независимости от результатов?
- Соглашусь, что Беларусь - при любом раскладе - уже другая страна. У нас пробудилось гражданское общество. Оно научилось взаимодействовать, самоорганизовываться, научилось отделять правду от лжи, закон от беззакония. И это тот результат, который мы достигли в этой кампании.
- Что будете делать вы, если останется у власти Лукашенко?
- Я буду объединять белорусскую диаспору за рубежом, мы будем финансировать развитие демократического движения в Беларуси, информационно влиять на события, продолжать разъяснять суть режима Лукашенко. Мы будем создавать правительство Беларуси за рубежом.
- С центром в какой стране?
- Возможно их будет несколько. Но, давайте, сначала закончим эту кампанию. И потом будем двигаться дальше.
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