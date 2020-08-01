Валерий Цепкало написал письмо Меркель и другим мировым лидерам

Экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена которого - Вероника Цепкало - в настоящий момент поддерживает избирательный штаб Светланы Тихановской, в понедельник, 3 августа, обратился с открытым письмом к более чем 30 мировым лидерам с просьбой помочь провести честные и независимые президентские выборы в Беларуси.

Как сообщает телеканал "Дождь", среди адресатов письма указаны, кроме прочих, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время президента России Владимира Путин в этом списке нет.

По мнению Валерия Цепкало, власти Беларуси "активно препятствуют" проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление "на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса".

В Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший "авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека", пишет Цепкало.

Просьба о помощи "от лица всего белорусского народа"

Обращаясь к лидерам иностранных государств, он "от лица всего белорусского народа" просит их оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, а также обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся за рубежом.

"Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - отмечает Цепкало, обращаясь к зарубежным политикам.

Ранее, 24 июля, Валерий Цепкало сообщил, что уехал из Беларуси вместе с детьми, опасаясь ареста. О том, что ее дети из-за угроз были вывезены вместе с их бабушкой в одну из стран ЕС, сообщила DW и Светлана Тихановская.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и жены известного блогера Сергея Тихановского - Светланы Тихановской, - ЦИК зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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