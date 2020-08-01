 Валерий Цепкало написал письмо Меркель и другим мировым лидерам | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.08.2020

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Беларусь

Валерий Цепкало написал письмо Меркель и другим мировым лидерам

Покинувший страну оппозиционер Валерий Цепкало призвал мировых лидеров помочь в проведении чеcтных и независимых президентских выборов в Беларуси. К Путину он обращаться не стал.

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало

Экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена которого - Вероника Цепкало - в настоящий момент поддерживает избирательный штаб Светланы Тихановской, в понедельник, 3 августа, обратился с открытым письмом к более чем 30 мировым лидерам с просьбой помочь провести честные и независимые президентские выборы в Беларуси.

Как сообщает телеканал "Дождь", среди адресатов письма указаны, кроме прочих, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время президента России Владимира Путин в этом списке нет.

По мнению Валерия Цепкало, власти Беларуси "активно препятствуют" проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление "на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса".

В Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший "авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека", пишет Цепкало.

Просьба о помощи "от лица всего белорусского народа"

Обращаясь к лидерам иностранных государств, он "от лица всего белорусского народа" просит их оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, а также обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся за рубежом.

"Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - отмечает Цепкало, обращаясь к зарубежным политикам.

Ранее, 24 июля, Валерий Цепкало сообщил, что уехал из Беларуси вместе с детьми, опасаясь ареста. О том, что ее дети из-за угроз были вывезены вместе с их бабушкой в одну из стран ЕС, сообщила DW и Светлана Тихановская.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и жены известного блогера Сергея Тихановского - Светланы Тихановской, - ЦИК зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 15:37

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости

Контекст

Тихановская не собирается создавать предвыборную программу

Своей программой Светлана Тихановская называет проведение новых президентских выборов в случае ее победы, а также освобождение политзаключенных.  

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Тихановская против Лукашенко на выборах президента: большой митинг в Минске. DW Новости  

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