 Лондон сообщил о готовности к ″Брекзиту″ 31 октября | Новости из Германии о Европе | DW | 20.10.2019

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Европа

Лондон сообщил о готовности к "Брекзиту" 31 октября

Выход Великобритании из ЕC пройдет в запланированный срок, заявил член кабмина Майкл Гоув. Правительство запросило у Брюсселя отсрочку "Брекзита", но премьер Джонсон не намерен вести переговоры о ней.

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув

Великобритания намерена выйти из состава Евросоюза в запланированную дату, 31 октября. У Лондона есть "средства и способности" на это, заявил член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув в интервью телеканалу Sky News в воскресенье, 20 октября. Парламент "не может изменить решимость правительства" и заставить премьер-министра Бориса Джонсона передумать, добавил Гоув.

Днем ранее британский премьер направил главе Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом Джонсон в письме к британским парламентариям отметил, что не собирается вести переговоры об отсрочке.

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Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава британского правительства неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

На саммите ЕС одобрили договоренность Брюсселя и Лондона

Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 17 октября объявили о новой договоренности по "Брекзиту", которая позднее была одобрена на саммите ЕС. Она подразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством.

Спустя 2 дня британский парламент снова отсрочил решение по "Брекзиту". Положение, одобренное членами палаты общин, запрещает выносить согласованную премьером Борисом Джонсоном договоренность с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного "Брекзита".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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