 Лондон потребовал от Москвы прекратить перекройку границ Европы | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2019

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Россия

Лондон потребовал от Москвы прекратить перекройку границ Европы

Спустя пять лет после аннексии Россией украинского Крыма Лондон по-прежнему считает "референдум" на полуострове фиктивным.

Мнистр иностранных дел Великобритании Джереми Хант

Мнистр иностранных дел Великобритании Джереми Хант

Россия должна положить конец "незаконному контролю" над Крымским полуостровом и "попыткам перекроить границы Европы". Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, распространенном в понедельник, 18 марта, пресс-службой ведомства. Документ обнародован к пятилетию российской аннексии украинского полуострова Крым. 

"После того как президент Путин подписал незаконный указ о включении Крыма в состав России, российские власти провели нелегитимные "выборы" и навязали российские гражданство, законы и воинскую обязанность всем жителям этой части Украины", - отмечается в заявлении главы британского внешнеполитического ведомства.

Россия захватила ключевые здания, включая Госсовет - однопалатный парламент Крыма, а также органы правопорядка, а затем "провела фиктивный референдум в попытке легализовать свои действия", уверены в Лондоне.

От поставок оружия до монополизации Керченского пролива

После этого, отметил далее Хант,  "неприемлемое поведение России" продолжилось, сведясь к поставкам оружия участникам инициированного ею конфликта на востоке Украины, незаконному строительству моста через Керченский пролив и к попыткам монополизировать эту акваторию.

Контекст

Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием. (10.12.2018)

ЕС и США ввели санкции за конфликт в Керченском проливе в отношении отдельных лиц и компаний РФ. Карикатурист Сергей Елкин о действии штрафных мер. (15.03.2019)

Лондон призвал Москву к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, содержащихся в Крыму "без доступа к международным мониторинговым организациям и медицинской помощи". Кроме того, Россия должна незамедлительно отпустить 24 украинских военнослужащих, задержанных близ Керченского пролива и впоследствии арестованных по решению российского суда, говорится в заявлении главы британского МИДа.

В конце февраля в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности состоялись первые за 11 месяцев официальные переговоры британской и российской сторон на уровне заместителей глав МИД. В Лондоне позднее отозвались о них как о жестком разговоре, в Москве увидели настрой на диалог и позитив. 

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  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

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    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

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    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

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