 Лондон намерен до июля провести через парламент договор о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2019

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Европа

Лондон намерен до июля провести через парламент договор о "Брекзите"

Правительство Великобритании предпримет новую попытку заручиться поддержкой Палаты общин в вопросе о "Брекзите". Лондон надеется решить вопрос еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле.

Флаги ЕС и Великобритании перед зданием парламента в Лондоне

Акция противников "Брекзита" у парламента Великобритании

Правительство Великобритании собирается провести договор о "Брекзите" через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил глава секретариата кабинета министров Великобритании Дэвид Лидингтон, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй.

Контекст

Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить "Брекзит". На саммите ЕС Лондону предложили два сценария отсрочки. DW объясняет, что они означают. (22.03.2019)

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

При этом Лидингтон не уточнил, когда именно правительство может предпринять новую попытку в данном направлении, указав лишь, что это планируется сделать при первой возможности. Он добавил, что все будет зависеть от хода переговоров с оппозиционной Лейбористской партией, которые, по его словам, проходят в продуктивной атмосфере.

Высокопоставленные тори и лейбористы с 3 апреля пытаются продвинуть процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза. Депутаты Палаты общин уже трижды отклоняли договор о "Брекзите", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем. Без одобрения парламента Великобритания столкнется с угрозой неконтролируемого "Брекзита" 31 октября.

На предстоящей неделе в ряде районов Великобритании пройдут региональные выборы, которые рассматриваются как проверка настроений избирателей по вопросу о выхода страны из состава ЕС.

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  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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