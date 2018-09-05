 Лондон назвал фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей | Новости из Германии о Европе | DW | 05.09.2018

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Европа

Лондон назвал фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские власти полагают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Фотоснимок предполагаемых отравителей Сергея и Юлии Скрипалей

Прокуратура Великобритании заявила в среду, 5 сентября, что располагает достаточными доказательствами для привлечения к ответственности двух граждан России по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Европейский ордер на арест выписан на двух россиян. Называются и их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные. "Мы не будем обращаться в Россию по поводу их экстрадиции, так как российская конституция не позволяет выдавать своих граждан", - заявила представитель британской прокуратуры Сью Хемминг. Однако, если кто-либо из них отправится в страну, на которую распространяется действие ордера, "он будет арестован и экстрадирован в соответствии обвинениям, для которых нет срока давности", добавила Хемминг.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом "Новичок". После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. Москва категорически отвергает эти обвинения. Кроме того, в конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Как позднее установили эксперты, они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Стёрджес скончалась 8 июля.

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  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

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    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?

 

Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей?  

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