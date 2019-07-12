Лондон назвал Тегерану условие освобождения супертанкера в Гибралтаре

Великобритания готова содействовать освобождению cупертанкера Grace 1, задержанного властями Гибралтара, если получит гарантии от Тегерана, что корабль не направится в Сирию. Об этом британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил после телефонного разговора со своим иранским коллегой Мохаммадом Зарифом в субботу, 13 июля. Официальный Лондон беспокоит вопрос о пункте назначения корабля, а не происхождение нефти, подчеркнул Хант.

По словам британского министра, глава иранского внешнеполитического ведомства дал понять, что Тегеран не стремится к эскалации конфликта. При этом Исламская Республика продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах, говорится в заявлении МИД Ирана.

Власти Гибралтара считают, что танкер вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС

Супертанкер Grace 1 был задержан утром 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. По словам главы правительства британской заморской территории Фабиана Пикардо, шедший под флагом Панамы корабль намеревался доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Европейского Союза, пояснил он. Санкции, введенные в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.

Ряд информагентств сообщили, что супертанкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики. Позднее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что корабль был задержан по запросу США, направленному Великобритании.

В свою очередь, Иран потребовал от Великобритании немедленно освободить Grace 1. Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран в качестве ответных мер будет обязан задержать британский танкер, если Великобритания не прислушается к призывам Тегерана.

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