Лишенные аккредитации немецкие журналисты покинули Турцию

Корреспондент немецкого телеканала ZDF Йорг Бразе (Jörg Brase) и репортер берлинской газеты Der Tagesspiegel Томас Зайберт (Thomas Seibert), которым ведомство по делам печати Турции без указания причин отказало в продлении аккредитации, в воскресенье, 10 марта, вернулись в Германию.

Кроме Зайберта и Бразе, еще около 80 иностранных журналистов получили на прошлой неделе уведомления о том, что их удостоверения не будут продлены на текущий год.

Удостоверение журналиста является в Турции необходимой предпосылкой не только для возможности работать в СМИ, но и для получения разрешения на пребывание в стране.

Попытка Анкары повлиять на работу международных журналистов

При этом, как сообщил DW Йорг Бразе, турецкий пресс-атташе обратился в редакцию ZDF с предложением прислать запрос на выдачу аккредитации другому журналисту, однако телеканал ответил на это отказом.

По словам Бразе, он не нарушал турецкого законодательства о прессе и считает, что отзыв аккредитации у него и его коллег - это попытка Анкары повлиять на работу международных журналистов.

Его коллега Томас Зайберт разделяет это мнение. Жест турецких властей он расценивает как "послание западной прессе". "По отношению к национальным СМИ это уже сработало. Критического освещения событий здесь практически нет. Очевидно, то же сейчас пытаются проделать и с международными СМИ. Но я не могу себе представить, что этот план сработает", - заявил журналист в интервью DW.

Реакция немецких политиков

Ряд политиков в ФРГ раскритиковал решение Турции не продлевать аккредитацию западным журналистам. Так, министр внутренних дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) написал в субботу, 9 марта, на своей странице в Twitter, что считает "неприемлемым" тот факт, что немецкие журналисты не могут свободно работать в Турции.

А председатель входящей в правящую коалицию Германии партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) назвала отзыв разрешения на работу журналистов "государственным произволом".

Ужесточение рекомендаций по безопасности для немецких туристов

Между тем МИД Германии объявил об ужесточении рекомендаций по безопасности для немецких граждан, собирающихся посетить Турцию.

Учитывая, что турецкие власти лишили аккредитации нескольких немецких журналистов, нельзя исключить, что правительство Турции предпримет дальнейшие шаги против представителей немецких СМИ или общественных и гражданских организаций, говорится в документе.

В рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ", составленном для 180 стран, Турция занимает 157-е место.

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