 Лишение Атамбаева неприкосновенности признано законным | Киргизия | DW | 24.10.2019

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Киргизия

Лишение Атамбаева неприкосновенности признано законным

Поправки в закон о гарантиях деятельности президента не противоречат конституции, сочли в Конституционной палате Киргизии.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

Поправки в закон о гарантиях деятельности президента, после принятия которых был лишен неприкосновенности бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, признаны соответствующими конституции. Такое постановление огласил в четверг, 24 октября, заместитель председателя Конституционной палаты Эмиль Осконбаев.

Таким образом решение Верховного совета - однопалатного парламента - о лишении Атамбаева статуса неприкосновенности является законным. "Члены Конституционной палаты пришли к выводу, что во время принятия парламентом данного постановления положения конституции нарушены не были", - подчеркнул Осконбаев. По его словам, это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Слушания в Конституционной палате

Контекст

Cторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева около суток оказывали сопротивление спецназу, штурмовавшему резиденцию политика. DW попросила эксперта прокомментировать ситуацию в стране. (08.08.2019)

Будет ли изменена конституция Киргизии? Проголосуют ли граждане республики за или против поправок, на которых настаивает президент, или их выбор определяется другим критерием? (10.12.2016)

Днем ранее Конституционная палата отказалась удовлетворить ходатайство адвоката Нурбека Токтакунова, защищающего интересы Атамбаева, об отводе председателя КП Карыбека Дуйшеева.

Токтакунов ходатайствовал об исключении судьи Дуйшеева из состава коллегии. По словам юриста, тот в 2013-2014 годах занимал пост советника Асылбека Жээнбекова, на тот момент являвшегося спикером Верховного совета - однопалатного парламента. Асылбек Жээнбеков - родной брат президента Соонбека Жээнбекова, Адвокат высказал мнение, что в данной ситуации речь может идти о конфликте интересов и высказал сомнение в непредвзятости судий.

После консультаций в совещательной комнате ходатайство было отклонено. В Конституционной палате не усмотрели "взаимосвязи между предметом рассмотрения данного дела и служебными отношениями".

Ходатайство ответчиков об отводе судьи удовлетворено

Затем коллегия судей рассмотрела ходатайство стороны ответчиков. Они требовали отвода судьи Конституционной палаты Эркинбека Мамырова. В мае 2014 года его подвергли дисциплинарному взысканию. Мамыров "публично высказал свое мнение в отношении еще не принятого законопроекта, что недопустимо законодательством о конституционном судопроизводстве", указала сторона ответчика. Прошение в итоге было удовлетворено, коллегия сочла, что для этого имеются "веские обстоятельства". Судье Мамырову был направлен отвод.

Многочисленные претензии к Атамбаеву

Атамбаев был задержан бойцами киргизского спецназа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека 8 августа. Задержание Атамбаева сопровождалось двухдневными ожесточенными столкновениями между сторонниками экс-президента и бойцами правоохранительных органов, в результате которых пострадали 170 человек, в том числе 79 правоохранителей. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.

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    Автор: Наталья Позднякова


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