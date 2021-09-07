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Лихтенштейн

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Лихтенштейн".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Handout von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt (Hessen), zeigt verschiedene Euro-Schein-Bündel in bar. Immer mehr Bargeld wird hinter Schloss und Riegel eingelagert. Bankschließfächer und Heimtresore liegen dabei im Trend. Foto: Bundesbank/dpa (zu lni «Bargeld-Boom hinter verschlossenen Türen? Cash scheint auf Vormarsch» vom 08.12.2014) - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung: «Foto: Bundesbank/dpa») +++ dpa-Bildfunk +++

СМИ: Жители ФРГ выводят миллиарды евро в "налоговые оазисы" 07.09.2021

Почти 11,9 млрд евро были выведены немцами в "налоговый рай" на острове Гернси, сопоставимая сумма - в Лихтенштейн, сообщила Süddeutsche Zeitung.
March 17, 2016 (c) Reuters/Y. Herman The European Commission headquarters is seen in Brussels, Belgium in this March 17, 2016 file photo. REUTERS/Yves Herman/Files

Пять стран поддержали продление санкций ЕС против России 25.10.2016

Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза продлить санкции против России до 15 марта 2017 года. В ЕС приветствовали это заявление.

Ein SBB Personenzug faehrt ueber eine Strasse mit Bahnuebergang in Reiden am Sonntag, 23. Juni 2013. (KEYSTONE/Sigi Tischler) | picture-alliance/dpa/S.Tischler

Швейцарец устроил поджог в поезде: семь человек пострадали 13.08.2016

Вооруженный ножом пассажир поезда в Швейцарии устроил поджог в одном из вагонов. Шесть человек и сам нападавший получили ранения.
#35181928 © romantiche cash background: currency of Ukraine (hrivna)

Хищение средств вкладчиков из банков-банкротов: скандал разрастается 07.06.2016

На Украине несколько обанкротившихся банков подозревают в хищении миллиардов гривен вкладчиков и выведении их в европейцские банки. Активисты подозревают власти в попытке спустить расследование на тормозах.
Auf dem Bild: Bilder der Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine Wiktor Janukowytsch. Foto: Roman Sulima / DW am 14.2.2015

Финансовый детектив Лихтенштейна: Без доказательств Украине денег Януковича не видать 26.02.2016

Уже два года в Лихтенштейне заблокированы активы, связанные с Виктором Януковичем и его окружением. О судьбе денег DW расспросила главного финансового детектива княжества.
#66726484 - Soccer ball and net © sharpshutter22

Евро-2016: Сборная России разгромила Лихтенштейн 08.09.2015

Четыре гола Артема Дзюбы принесли сборной России уверенную победу над командой Лихтенштейна - 7:0. Эта победа позволила российской команде выйти на второе место в группе G.
ID # 3257336 Gemüse und Obst group of vegetables and fruits

Россия запретила импорт продуктов еще из пяти стран 13.08.2015

В список стран, продукты из которых в РФ запрещены, включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Ранее они поддержали решение ЕС о продлении санкций против Москвы.
2400686 03/21/2014 Rossiya Bank building in St Petersburg. Visa and Mastercard stopped making payment transactions for the clients of the Rossiya Bank that was subjected to sanctions by the American authorities. Igor Russak/RIA Novosti

Ряд стран присоединились к санкциям против РФ 29.07.2015

Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Грузия примут меры для того, чтобы их государственная политика соответствовала решению Евросоюза по санкциям против Москвы.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Mehrere Euro-Münzen liegen am 16.01.2014 in Berlin auf einem farbigen Papier. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Donnerstag (30.01.2014) das vorläufige Ergebnis des Verbraucherpreisindex und der Inflationsrate für Januar 2014. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu dpa vom 30.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Брюссель примет меры против налоговых оазисов 17.06.2015

Еврокомиссия опубликовала список наиболее популярных среди компаний налоговых оазисов и пообещала в 2016 году выступить с конкретными предложениями.
ILLUSTRATION: Viele Euro-Scheine, symbolisch mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert, aufgenommen am 03.06.2010 in Frankfurt (Oder). Bei der Sparklausur der Bundesregierung am Sonntag und Montag im Kanzleramt will das Kabinett die Eckpunkte für den Haushalt 2011 und den mittelfristigen Finanzplan festzurren. Die Bundeskanzlerin hat bereits im Vorfeld Bildungsausgaben und auch die Renten für tabu erklärt. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Лихтенштейн заморозил активы бывших украинских политиков 27.06.2014

Речь идет о 27 миллионах швейцарских франков, имевших отношение к экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению. Прокуратура проводит расследование по фактам отмывания денег.
epa03674791 (FILE) A file picture dated 03 April 2012 shows the logo of the Credit Suisse Group AG in Zurich, Switzerland. The second- biggest Swiss banks net income amounted to 1.30 billion Swiss francs (1.37 billion US dollars), the Zurich-based bank said in a statement on 24 April 2013. EPA/ALESSANDRO DELLA BELLA

Швейцария, Австрия и Лихтенштейн блокируют счета Януковича и лиц из его окружения 28.02.2014

Швейцария также ввела запрет на продажу активов и имущества Януковича и его окружения. После вступления в силу это решение действует три года.
This picture taken on Wednesday, Sept. 7, 2011 shows the Castle Vaduz, the home of Liechtenstein's royal family in Vaduz, Liechtenstein. Voters in the tiny Alpine principality go to the polls Sept. 18 to vote in a referendum on abortion. Hereditary Prince Alois of Liechtenstein has said he will veto the law if voters approve the proposal to legalize abortion in the first 12 weeks of pregnancy or if the child is severely disabled. (ddp images/AP Photo/Frank Jordans)

Лихтенштейн готов делиться данными о налоговых уклонистах 13.05.2013

Лихтенштейн объявил о готовности делиться данными о налоговых уклонистах. Княжество на определенных условиях может присоединиться к действующей в ЕС автоматической системе обмена данными.
Der Regierungspalast in der weißrussischen Hauptstadt Minsk, aufgenommen am 17.8.1995

Семь европейских стран присоединились к санкциям против Беларуси 08.06.2012

Хорватия, Сербия, Албания и другие государства поддержали санкции ЕС.
Steuerbetrug in Liechtenstein

Лихтенштейн присоединился к Шенгену 19.12.2011

Лихтейнштейн стал 26-м участником Шенгенской зоны. Отныне отменен личный досмотр на границах княжества с другими государствами Шенгена.
P1080504.jpg Bilder aus Liechtenstein von Marco Siebertz: Er war dort und hat ein paar Bilder gemacht. Da das ja noch länger Thema sein wird könnten wir die ja anbieten.

Жители Лихтенштейна проголосовали против легализации абортов 18.09.2011

Референдум, посвященный вопросу легализации абортов, закончился в Лихтенштейне победой противников искусственного прерывания беременности. За аборт в княжестве по-прежнему полагается до года тюрьмы.
Riot police block demonstrators trying to storm the government building in the Belarusian capital, Minsk, Sunday, Dec. 19, 2010. Thousands of opposition supporters in Belarus tried to storm the main government building to protest what the opposition claims was large-scale vote-rigging in Sunday's presidential election. (AP Photo/Sergei Grits)

Девять стран Европы присоединились к санкциям ЕС против Беларуси 04.03.2011

К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединились девять стран, не входящих в состав ЕС. МИД Беларуси назвал штрафные меры против Минска бесперспективными и призвал Евросоюз к укреплению партнерских отношений.
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