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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Лихтенштейн".
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Почти 11,9 млрд евро были выведены немцами в "налоговый рай" на острове Гернси, сопоставимая сумма - в Лихтенштейн, сообщила Süddeutsche Zeitung.
Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза продлить санкции против России до 15 марта 2017 года. В ЕС приветствовали это заявление.
Вооруженный ножом пассажир поезда в Швейцарии устроил поджог в одном из вагонов. Шесть человек и сам нападавший получили ранения.
На Украине несколько обанкротившихся банков подозревают в хищении миллиардов гривен вкладчиков и выведении их в европейцские банки. Активисты подозревают власти в попытке спустить расследование на тормозах.
Уже два года в Лихтенштейне заблокированы активы, связанные с Виктором Януковичем и его окружением. О судьбе денег DW расспросила главного финансового детектива княжества.
Четыре гола Артема Дзюбы принесли сборной России уверенную победу над командой Лихтенштейна - 7:0. Эта победа позволила российской команде выйти на второе место в группе G.
В список стран, продукты из которых в РФ запрещены, включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Ранее они поддержали решение ЕС о продлении санкций против Москвы.
Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Грузия примут меры для того, чтобы их государственная политика соответствовала решению Евросоюза по санкциям против Москвы.
Еврокомиссия опубликовала список наиболее популярных среди компаний налоговых оазисов и пообещала в 2016 году выступить с конкретными предложениями.
Речь идет о 27 миллионах швейцарских франков, имевших отношение к экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению. Прокуратура проводит расследование по фактам отмывания денег.
Швейцария также ввела запрет на продажу активов и имущества Януковича и его окружения. После вступления в силу это решение действует три года.
Лихтенштейн объявил о готовности делиться данными о налоговых уклонистах. Княжество на определенных условиях может присоединиться к действующей в ЕС автоматической системе обмена данными.
Хорватия, Сербия, Албания и другие государства поддержали санкции ЕС.
Лихтейнштейн стал 26-м участником Шенгенской зоны. Отныне отменен личный досмотр на границах княжества с другими государствами Шенгена.
Референдум, посвященный вопросу легализации абортов, закончился в Лихтенштейне победой противников искусственного прерывания беременности. За аборт в княжестве по-прежнему полагается до года тюрьмы.
К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединились девять стран, не входящих в состав ЕС. МИД Беларуси назвал штрафные меры против Минска бесперспективными и призвал Евросоюз к укреплению партнерских отношений.
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