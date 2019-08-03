 Литераторы осудили подавление массовых протестов в Москве | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

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Россия

Литераторы осудили подавление массовых протестов в Москве

Объединение ПЭН-Москва и ассоциация "Свободное слово" призвали освободить всех незаконно удерживаемых участников акций 27 июля и 3 августа, а также прекратить сфабрикованные уголовные дела.

Сотрудники ОМОНа держат мужчину на акции 27 июля

Сотрудники ОМОНа держат мужчину на акции 27 июля

Объединение ПЭН-Москва и ассоциация "Свободное слово" в понедельник, 5 августа, выступили с заявлением в связи с разгонами акций протеста за честные выборы в Мосгордуму. Литераторы призвали обеспечить право на свободное высказывание, освободить всех незаконно удерживаемых и прекратить сфальсифицированные уголовные дела в отношении участников мирных шествий. Доказательств вины задержанных нет, но "есть очередная беззастенчивая фальсификация", говорится в заявлении, текст которого опубликовало интернет-издание Colta.ru.

"Пропаганда повторяет один и тот же тезис: протестуя, вы разрушаете государство и ведете дело к революционному хаосу. Нет, все обстоит наоборот. К хаосу ведет демонстративное беззаконие", - подчеркивается в документе. Более 75 человек поставили свои подписи под заявлением, к которому также присоединился Санкт-Петербургский ПЕН-клуб.

Контекст

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Все больше москвичей узнают, что их подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму забраковали. Бывший графолог при МВД рассказал DW о процедуре проверки подписей и прокомментировал работу своих коллег. (23.07.2019)

Массовые задержания в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

3 августа на Бульварном кольце состоялась "протестная прогулка", участники которой выступали за честные выборы в Мосгордуму и против арестов демонстрантов 27 июля. Свыше 800 человек были задержаны.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

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Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Ссылки в интернете

Текст заявления на сайте Colta.ru

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

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