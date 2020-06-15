 Литва вынесла на саммит ЕС вопрос переписывания истории Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 17.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Литва вынесла на саммит ЕС вопрос переписывания истории Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа вынес на саммит ЕС вопрос о "попытках России переписать историю". Евросоюзу следует указать РФ на недопустимость таких поползновений, считает он.

Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе

Президент Литвы Гитанас Науседа (фото из архива)

Литва вынесла на обсуждение саммита ЕС, начавшегося в пятницу, 17 июля, вопрос "попыток России переписать историю". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, прибыв на встречу глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

"В последнее время мы часто видим попытки России переписать историю и скрыть исторические факты… Я хочу поднять этот вопрос и попытаться объяснить моим коллегам, что это становится систематической политикой в отношении исторических фактов", - отметил Науседа. По его мнению, Евросоюз должен отреагировать и перейти к активной политике, "чтобы объяснить нашим российским партнерам, что мы не будем терпеть такие попытки". 

Науседа напомнил, что не только Литва, но и все страны Балтии, а также Польша сильно пострадали во время Второй мировой войны. "Наше задание - напомнить о тех огромных страданиях, которые Вторая мировая война принесла нашим странам и государствам. Мы не можем позволить этой истории повториться вновь", - добавил президент Литвы.

Основной и единственной темой внеочередного Европейского совета 17-18 июля является семилетний бюджет Евросоюза на 2021-27 годы и пакет восстановления экономики от последствий коронавирусной болезни COVID-19.  Впрочем, каждый глава государства или правительства может поднять в своих выступлениях любую тему. Поэтому по просьбе Литвы в повестке дня под пунктом "Разное" значится обсуждение темы переписывания истории. Каких-либо решений по этому вопросу не предусмотрено.

Смотрите также:

  • Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.

  • Внутренний двор дворца Цецилиенхоф
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    Конференция началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.

  • Заседание участников конференции 17 июля 1945 года
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.

  • Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира

    75 лет Потсдамской конференции

    В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.

  • Личный дневник Джой Милвард (Joy Milward)

    75 лет Потсдамской конференции

    Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.

  • Джой Милвард

    75 лет Потсдамской конференции

    Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.

  • Металлический бокс из Нагасаки

    75 лет Потсдамской конференции

    Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:21

Как выставка к 75-летию Потсдамской конференции осталась без экспонатов из РФ

Контекст

Спор об истории: Польша против Путина

Польский премьер Моравецкий обрушился на Путина с критикой. Тот заявил, что Польша несет часть ответственности за Вторую мировую войну. Спор касается имиджа обеих стран. (01.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Берлине праздновали 75-летие освобождения от нацизма  

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе  

Также по теме

В Литве почтили память жертв советской оккупации

В Литве почтили память жертв советской оккупации 15.06.2020

В 80-ю годовщину ввода советских войск в Литву министры иностранных дел стран Балтии и Польши возложили в Вильнюсе венки к памятнику жертвам советской оккупации.

Russland l Präsident Putin

Президент России назвал законным "присоединение" стран Балтии к СССР 18.06.2020

Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву, пишет Владимир Путин в статье для The National Interest о Второй мировой.

Außenministerium der Republik Litauen in Vilnius

Страны Балтии осудили планы Госдумы по пакту Молотова-Риббентропа 19.06.2020

Если Госдума РФ примет закон о реабилитации пакта Молотова-Риббентропа, это отразится на отношениях России с Латвией и всем Евросоюзом, предостерег латвийский МИД.

Реклама

Самые читаемые

Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?  

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию  

Евродепутат: Против режима Лукашенко пора вводить санкции ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно