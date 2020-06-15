Литва вынесла на саммит ЕС вопрос переписывания истории Россией

Литва вынесла на обсуждение саммита ЕС, начавшегося в пятницу, 17 июля, вопрос "попыток России переписать историю". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, прибыв на встречу глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

"В последнее время мы часто видим попытки России переписать историю и скрыть исторические факты… Я хочу поднять этот вопрос и попытаться объяснить моим коллегам, что это становится систематической политикой в отношении исторических фактов", - отметил Науседа. По его мнению, Евросоюз должен отреагировать и перейти к активной политике, "чтобы объяснить нашим российским партнерам, что мы не будем терпеть такие попытки".

Науседа напомнил, что не только Литва, но и все страны Балтии, а также Польша сильно пострадали во время Второй мировой войны. "Наше задание - напомнить о тех огромных страданиях, которые Вторая мировая война принесла нашим странам и государствам. Мы не можем позволить этой истории повториться вновь", - добавил президент Литвы.

Основной и единственной темой внеочередного Европейского совета 17-18 июля является семилетний бюджет Евросоюза на 2021-27 годы и пакет восстановления экономики от последствий коронавирусной болезни COVID-19. Впрочем, каждый глава государства или правительства может поднять в своих выступлениях любую тему. Поэтому по просьбе Литвы в повестке дня под пунктом "Разное" значится обсуждение темы переписывания истории. Каких-либо решений по этому вопросу не предусмотрено.

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