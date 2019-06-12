 Лидер ХДС выступила в защиту санкций ЕС против России | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2019

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Германия

Лидер ХДС выступила в защиту санкций ЕС против России

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что пока никто не назвал ей лучшей альтернативы санкциям. На аннексию Крыма и войну в Донбассе Европа не может отвечать бездействием, полагает глава ХДС.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), возражая представителям деловых кругов Германии, выступила в защиту санкций, введенных Евросоюзом против России. "Я знаю, что для многих компаний экономические санкции - это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так", - заявила Крамп-Карренбауэр в пятницу, 28 июня, в Берлине в рамках встречи с представителями немецкого семейного бизнеса.

Контекст

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Новый опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты попытался зафиксировать настроения немецкого бизнеса в России на фоне санкций, дела Калви и разгула бюрократии. (26.06.2019)

Правительство России аннексией Крыма и военным вторжением на востоке Украины нарушило международное право, и ответом Европы на это не может быть бездеятельное согласие с этим, подчеркнула политик. 

Днем ранее Евросоюз продлил действие своих санкций против Москвы еще на 6 месяцев - до 31 января 2020 года. При этом торговые и инвестиционные ограничения приводят к миллиардным потерям. Однако на снятие санкций Россия может рассчитывать только при полном выполнении Минских соглашений об урегулированию конфликта в Донбассе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр резко раскритиковала руководство России, назвав его "режимом". "Я в известной степени сдержанно отношусь к стране и прежде всего к режиму, о котором нам известно, что он изо всех сил пытается дестабилизировать политическую систему Европы, в том числе Германии, используя цифровые коммуникационные возможности и фейковые новости - то, что ранее называлось пропагандой", - заявила председатель ХДС.

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    Автор: Ирина Филатова


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